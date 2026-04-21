Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» Гомера в животе древнеегипетской мумии
Во время раскопок в египетском городе Эль-Бахнаса ученые обнаружили мумию возрастом свыше 1,5 тыс. лет, в живот которой был помещен античный литературный текст.
Испанские археологи из Университета Барселоны сделали уникальную находку во время экспедиции в Египет, передает РИА «Новости».
В древнем захоронении на территории города Эль-Бахнаса, который в античности назывался Оксиринх, исследователи выявили папирус с фрагментом «Илиады» Гомера. Уточняется, что древний свиток был спрятан прямо в животе мумии.
«Это исключительное открытие: впервые в истории археологии обнаружен греческий литературный текст, который был намеренно включен в процесс мумификации», – подчеркнули в пресс-службе университета.
Специалисты пояснили, что греческие письмена встречались в подобных местах и раньше. Однако использование светского произведения вместо традиционных ритуальных текстов при бальзамировании зафиксировано впервые.
