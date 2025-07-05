Археологи нашли в Египте гробницы времен Птолемеев и Рима

Tекст: Дмитрий Зубарев

Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся гробницы эпохи Птолемеев и римского времени в ходе исследований на кладбище рядом с мавзолеем Ага-Хана в Асуане, передает РИА «Новости». Несколько высеченных в скале гробниц содержат четкие иероглифические надписи, что, по мнению специалистов, представляет особую ценность для науки.

Одна из гробниц расположена глубже двух метров под землей и имеет лестницу из девяти каменных ступеней. В ней найден саркофаг из известняка почти двух метров высотой, установленный прямо на скалистой платформе. Крышка саркофага выполнена в виде человеческой фигуры с ярко выраженными чертами лица.

На поверхности саркофага археологи зафиксировали иероглифические тексты, позволившие установить, что здесь был похоронен высокопоставленный сановник из Асуана. Внутри обнаружены мумии, в том числе детей.

Как заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, найденные надписи и мумии станут важным источником информации для египтологов. В ближайшее время специалисты проведут томографию и биологический анализ обнаруженных мумий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, египтолог рассказал о значимости находки «Золотого города» в Египте. Археологи обнаружили в Верхнем Египте древний город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры. В Египте также обнаружили некрополь возрастом 3400 лет.