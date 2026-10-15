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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    15 октября 2026, 18:00 • Новости дня

    Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Превращение России в высокоразвитую научную и технологическую державу укрепит ее уверенность в будущем. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».

    Уверенность страны в будущем напрямую зависит от скорости ее становления как научной и высокотехнологичной державы, пишет РИА «Новости».

    «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В этот же день он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца глава государства отметил невозможность достижения технологического суверенитета без учителей.

    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

    Лавров сообщил о планах Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил, что президент Владимир Путин в следующем месяце посетит Шэньчжэнь.

    Российский министр открыл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая в Баку, передает ТАСС.

    «Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Дважды в этом году встречались президент Путин и Си Цзиньпин, в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС. Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», – указал Лавров.

    Москва с нетерпением ожидает очередного разговора российского лидера с Си Цзиньпином. По словам министра, международная обстановка остается непростой, поэтому переговоры предоставляют хорошую возможность обменяться мнениями о дальнейшем выполнении поставленных руководителями двух стран задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА. Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об уважительном отношении Москвы к позиции Пекина по вопросу ядерных арсеналов.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    14 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости усилить координацию правоохранительных органов и спецслужб с бизнесом на фоне растущих киберугроз.

    Российский лидер отметил, что для нейтрализации киберугроз государству необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, передает ТАСС.

    В частности, требуется «повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    Глава государства также заявил о системном формировании в стране цифрового контура экономики.

    В воскресенье президент запланировал проведение совещания по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

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    14 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие России и общества зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому вопрос кибербезопасности имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин.

    Вопрос кибербезопасности России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества, заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил: «Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    В июле Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    13 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Екатерининский форум в Москве собрал более тысячи участников из 55 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам открывшегося в Москве III Международного Екатерининского форума, в котором заявил о содействии иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

    Екатерининский форум, открывшийся в НЦ «Россия», объединил более 1,3 тыс. участников из 55 стран. Собравшихся поприветствовал президент Владимир Путин, чье обращение зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Важное место в повестке нынешней встречи занимают такие серьезные, востребованные временем вопросы, как развитие международного гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, поддержка иностранных граждан, которые связывают свое будущее с Россией, привлечение в нашу страну квалифицированных специалистов. И конечно, в ходе дискуссий вам предстоит обсудить историческое значение манифестов Екатерины II, которые открыли уроженцам европейских стран возможность приехать в Россию, обрести здесь новое Отечество и на протяжении столетий служить ему верой и правдой», – отмечается в обращении главы государства.

    Президент в своем обращении также подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать содействие соотечественникам и гражданам других стран, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, создавать условия для их профессиональной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Россия на протяжении столетий остается местом притяжения для людей со всего мира.

    «Во времена правления Екатерины II, откликнувшись на ее призыв, в Россию переехали десятки тысяч человек из Европы. Отрадно, что в преддверии 300-летия со дня рождения императрицы Екатерининский форум обращается к этому историческому опыту. Россия открыта для всех, кто разделяет ее духовно-нравственные ценности, уважает культуру и традиции, стремится связать с ней свое будущее. Убежден, что выработанные здесь предложения послужат продолжением многовековой традиции, благодаря которой люди из разных стран находили в России свое новое Отечество», – сказал Сергей Нарышкин.

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, переселяющиеся в страну люди не нуждаются в дополнительном убеждении, так как сами являются носителями традиционных ценностей.

    «Нужно предоставлять информацию, четко выстраивать работу по раскрытию возможностей и направлений, в которых может реализоваться потенциал людей. Этим мы и занимаемся», – заявила Захарова.

    Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев напомнил, что за последние годы парламент принял 32 закона для совершенствования миграционной политики.

    «Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к нашей культуре и традициям. В Госдуме ведется постоянная работа, и она дает результаты. Чем больше мы убираем негатива, тем крепче становится наше многонациональное общество», – сказал Владимир Васильев.

    Ярким событием форума стало торжественное вручение паспортов новым гражданам. Документы получили уроженка Казахстана, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге Аида Маралова, испанец, глава отдела подготовки видеоконтента редакции интернет-вещания на испанском языке телеканала RT Веас Иниеста Эдуардо и уроженка Германии, профессиональный тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выступая на Екатерининском форуме, Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран.

    Ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников. А глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

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    13 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Глава Минтранса пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

    Глава Минтранса Никитин пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ведомство до конца года внесет в Госдуму законопроект об отмене дополнительной платы за проезд с детьми в такси.

    Власти намерены на законодательном уровне избавить россиян от необходимости доплачивать за детские кресла при поездках, сообщается на сайте Кремля.

    «Проводим сейчас с «Яндексом« эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем», – заявил Никитин.

    В ходе рабочей встречи в Кремле Путин также предложил министру обсудить инвестпроекты, которые реализуются в транспортном комплексе. Ранее российский лидер подчеркивал, что эта отрасль является важнейшей и государствообразующей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем транспортного ведомства.

    В прошлом месяце министерство сообщило о планах увеличить число машин с детскими креслами.

    В прошлом году Минтранс заявил о возможности создания реестра водителей такси.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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