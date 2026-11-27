Песков: Путин и Пашинян обсудят выбор Еревана между ЕС и ЕАЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Вопрос об интеграционных предпочтениях Еревана станет ключевым на предстоящей встрече лидеров двух стран, передает ТАСС. «Главным образом, конечно же, на повестке дня будет вопрос о том выборе, который делает армянская сторона, будет ли он сделан, когда он будет сделан, каким образом», – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, экономическое желание Еревана «сидеть на двух стульях» должно быть подтверждено или опровергнуто. Он подчеркнул, что ориентация в сторону Евросоюза и желание продолжать интеграционный процесс в рамках ЕАЭС не коррелируют друг с другом, поэтому армянской стороне необходимо сделать окончательный выбор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил уступки России в вопросе евроинтеграции страны.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита армянского премьера в Москву.

В сентябре президент Владимир Путин допустил возникновение сложностей в вопросе дальнейшего участия Еревана в ЕАЭС из-за стремления республики вступить в Европейский союз.