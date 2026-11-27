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Хакеры взломали главную облачную платформу ВВС США
Reuters: Хакеры взломали облачную платформу ВВС США Cloud One
Киберкомандование ВС США привлекли к оценке ущерба от взлома флагманской облачной платформы ВВС США Cloud One, из-за которого приостановили перевод приложений и заблокировали обновления, пишет Reuters.
Взлом флагманской облачной платформы ВВС США Cloud One обнаружили за последний месяц во время работ по модернизации системы, после чего на платформе начались сбои, пишет Reuters со ссылкой на три источника. Личность хакеров, полный масштаб проникновения и факт кражи данных установить не удалось.
«Мы не комментируем уровень защищенности, уязвимости или рабочее состояние конкретных сетей и систем. Мы постоянно принимаем разумные меры для защиты информации, систем и боевых возможностей ВВС», – заявили в ВВС США.
Cloud One запустили в 2017 году как единое решение для нужд ВВС: платформа объединяет ресурсы четырех операторов – Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet – и обслуживает десятки приложений, включая кадровые данные, выплаты, логистику и техобслуживание. Среди них Cloud-Based Command and Control, собирающая данные радаров ПВО Северной Америки, и Theater Integrated Combat Munitions System, отслеживающая бомбы и ракеты в более чем 200 местах базирования ВВС США.
К оценке ущерба привлекли Киберкомандование ВС США. Перевод вспомогательных приложений в Cloud One приостановили, обновления работающих на платформе приложений заблокировали, у части пользователей отозвали права администратора. Один из источников сравнил взлом с захватом универсального пульта: теоретически злоумышленники могли проверять состояние военных самолетов и перемещение запчастей.
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