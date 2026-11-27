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При детонации дрона в Шебекино пострадали две женщины
В городе Шебекино в Белгородской области две женщины получили акубаротравмы в результате детонации украинского FPV-дрона, сообщил оперативный штаб региона.
Пострадавшие женщины обратились за медицинской помощью и после ее оказания были отпущены домой, указал штаб в Max. В Шебекино беспилотник также сдетонировал на территории предприятия, повредив объект инфраструктуры, а от взрыва второго дрона пострадали грузовой и легковой автомобили.
Кроме того, в Грайворонском округе на участке автодороги Масычево – Головчино дрон ударил по машине, повредив транспортное средство.
В поселке Красная Яруга от атак FPV-дронов разбиты остекление коммерческого объекта, три автомобиля, окна и фасады двух частных домов. В Белгородском округе в поселке Политотдельский при ударе дрона посечен кузов грузового автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мирный житель получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино.
В тот же день оперативный штаб региона сообщил о ранении супружеской пары в результате атак беспилотников со стороны ВСУ.
В среду в результате атак беспилотников ВСУ в селе Гора-Подол и поселке Октябрьский пострадали женщина и мужчина.