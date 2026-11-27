Белоруссия зарегистрировала российский препарат для профилактики гепатита В

Tекст: Дарья Григоренко

Препарат применяется для профилактики гепатита В у детей, в том числе новорожденных от матерей-носительниц вируса, невакцинированных пациентов после возможного контакта с вирусом и лиц с повышенным риском инфицирования, передает РИА «Новости».

В Минздраве России препарат зарегистрировали в 2023 году, а первые поставки в медицинские учреждения начались в 2025 году. «Антигеп-Нео» разработан на базе оригинальной технологической платформы НПО «Микроген» для производства внутривенных нормальных и специфических иммуноглобулинов.

Советник по науке «Нацимбио» Игорь Никитин отметил, что в этом году в Белоруссии также зарегистрировали вакцину для профилактики бешенства. По его словам, регистрация «Антигеп-Нео», который производится по полному циклу, стала продолжением этой работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первый российский внутривенный иммуноглобулин человека «Биогам» разрешили применять для лечения детей.

В сентябре Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» сообщил о разработке препаратов для экстренной профилактики ВИЧ.