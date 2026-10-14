  • Новость часаПутин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
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    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня

    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    14 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости усилить координацию правоохранительных органов и спецслужб с бизнесом на фоне растущих киберугроз.

    Российский лидер отметил, что для нейтрализации киберугроз государству необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, передает ТАСС.

    В частности, требуется «повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    Глава государства также заявил о системном формировании в стране цифрового контура экономики.

    В воскресенье президент запланировал проведение совещания по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    14 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность безопасности логистических маршрутов в ТЭК

    Путин заявил об особом значении безопасности логистических маршрутов в ТЭК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в приветствии участникам «Российской энергетической недели» отметил особое значение расширения международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая безопасность логистических маршрутов.

    «В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов. Рассчитываем, что дискуссии по ключевым вопросам нынешней встречи будут продолжены на восьмом саммите глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября этого года», – говорится в телеграмме Владимира Путина на сайте Кремля.

    Кроме того, глава государства выразил уверенность, что программа «Российской энергетической недели» позволит проанализировать развитие энергетической отрасли, а высказанные предложения получат практическое применение.

    Ранее Путин призвал страны-экспортеры энергоресурсов к технологическому суверенитету.

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    14 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал системное совещание Путина по кибербезопасности

    В Кремле анонсировали системное совещание Путина по кибербезопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по кибербезопасности, оно не связано с атаками на дата-центры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента достаточно напряженный рабочий день, помимо целой серии встреч непубличного характера, сегодня Путин уделит много времени вопросам кибербезопасности, вопросам повышения информационной безопасности», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В совещании будут участвовать зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    По словам пресс-секретаря, совещание носит системный характер и не является реакцией на ситуативные угрозы, такие как атаки на дата-центры.

    Песков добавил, что Россия должна быть готова к вызовам, возникающим из-за попыток некоторых государств использовать технологии искусственного интеллекта в качестве оружия.

    Сбербанк в среду заявил, что его сервисы не пострадали после атаки беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.


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    14 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста

    МВФ: Интегрированные в цепочки поставок ИИ экономики растут быстрее всего

    Tекст: Вера Басилая

    Страны, тесно задействованные в цепочках поставок для систем искусственного интеллекта, находятся в экономически выигрышной ситуации, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    Георгиева заявила, что экономики стран Азии, включая Таиланд, Малайзию, Республику Корея и Сингапур, демонстрируют наилучшие показатели благодаря интеграции в цепочки поставок ИИ, передает ТАСС.

    Также хорошие результаты показывают страны-экспортеры энергоносителей, не затронутые военными конфликтами, добавила глава МВФ.

    При этом государства с низким уровнем дохода и импортеры энергоресурсов принимают на себя наибольший экономический удар. Траектория развития мировой экономики сейчас определяется противоборством спроса на ИИ и негативного энергетического потрясения на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    Георгиева предупредила о высокой вероятности разочарования на короткой дистанции в эффекте новых технологий, что несет в себе риск «беспорядочной рыночной коррекции». Кроме того, она подвергла резкой критике развитые страны за истощение финансовых буферов и нежелание восполнять бюджетные резервы после пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    В понедельник Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ.

    В апреле МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

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    14 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие России и общества зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому вопрос кибербезопасности имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин.

    Вопрос кибербезопасности России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества, заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил: «Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    В июле Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков предупредил о попытках некоторых стран превратить ИИ в оружие

    Песков: Ряд стран пытается использовать ИИ как оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые государства пытаются превратить искусственный интеллект в оружие, и к этому вызову необходимо быть готовыми.

    Тема кибербезопасности стоит на повестке дня все острее, отметил представитель Кремля на брифинге в преддверии совещания по этой теме у главы государства. Технология несет много пользы, однако ряд стран проводит вепонизацию искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

    Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта.

    «Это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением», – подчеркнул Песков.

    Он заключил, что Россия должна быть готова к этим вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков анонсировал системное совещание президента по кибербезопасности.

    В воскресенье Владимир Путин запланировал проведение этого мероприятия.

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    14 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Макрон созвал совет по нацбезопасности для обсуждения рисков ИИ

    Figaro: Макрон созвал совет по нацбезопасности для обсуждения рисков ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон проведет совещание совета по обороне и национальной безопасности, посвященное вопросам искусственного интеллекта.

    Заседание состоится в среду, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Совет обсудит вызовы, связанные с развитием и использованием искусственного интеллекта, а также приоритеты Франции в этой сфере на национальном и европейском уровнях.

    В Елисейском дворце заявили, что ИИ стал стратегической областью, затрагивающей вопросы суверенитета и национальной безопасности, наряду с космосом и ядерной энергетикой.

    Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сравнил создание ИИ со вступлением в эру атомной энергетики в XX веке и призвал обеспечить регулирование новой технологии из-за возможных рисков. Совещание, как отмечается, было запланировано давно и не связано с кибератаками, которым Франция подверглась в последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца искусственный интеллект помог расшифровать закодированное послание Наполеона Бонапарта спустя 217 лет.

    В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом.

    Европейская комиссия и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ.

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    14 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах.

    Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах – от продовольствия до цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности.

    В понедельник глава государства заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

    В воскресенье он запланировал совещание по этой теме.

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    14 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о системном формировании в России цифрового контура экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности.

    «Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также сообщил, что в стране внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также в сфере средств коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин запланировал совещание по кибербезопасности.

    На Петербургском международном юридическом форуме обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал развивать искусственный интеллект и цифровую экономику.

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    14 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин заявил о выходе киберугроз на новый уровень

    Путин заявил о выходе киберугроз на новый уровень на фоне цифровизации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие цифровизации и гибридная внешняя агрессия выводят киберугрозы на новый уровень, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности.

    Летом российский лидер отметил, что Москва и АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности.

    В мае в России решили разработать единую программу исследований в этой области.

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    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

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      3 комментария
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      12 комментариев
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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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