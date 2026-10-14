Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

Tекст: Дарья Григоренко

«Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.