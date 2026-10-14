Песков анонсировал системное совещание Путина по кибербезопасности

Екатерининский форум в Москве собрал более тысячи участников из 55 стран

Tекст: Тимур Шайдуллин

Екатерининский форум, открывшийся в НЦ «Россия», объединил более 1,3 тыс. участников из 55 стран. Собравшихся поприветствовал президент Владимир Путин, чье обращение зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

«Важное место в повестке нынешней встречи занимают такие серьезные, востребованные временем вопросы, как развитие международного гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, поддержка иностранных граждан, которые связывают свое будущее с Россией, привлечение в нашу страну квалифицированных специалистов. И конечно, в ходе дискуссий вам предстоит обсудить историческое значение манифестов Екатерины II, которые открыли уроженцам европейских стран возможность приехать в Россию, обрести здесь новое Отечество и на протяжении столетий служить ему верой и правдой», – отмечается в обращении главы государства.

Президент в своем обращении также подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать содействие соотечественникам и гражданам других стран, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, создавать условия для их профессиональной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Россия на протяжении столетий остается местом притяжения для людей со всего мира.

«Во времена правления Екатерины II, откликнувшись на ее призыв, в Россию переехали десятки тысяч человек из Европы. Отрадно, что в преддверии 300-летия со дня рождения императрицы Екатерининский форум обращается к этому историческому опыту. Россия открыта для всех, кто разделяет ее духовно-нравственные ценности, уважает культуру и традиции, стремится связать с ней свое будущее. Убежден, что выработанные здесь предложения послужат продолжением многовековой традиции, благодаря которой люди из разных стран находили в России свое новое Отечество», – сказал Сергей Нарышкин.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, переселяющиеся в страну люди не нуждаются в дополнительном убеждении, так как сами являются носителями традиционных ценностей.

«Нужно предоставлять информацию, четко выстраивать работу по раскрытию возможностей и направлений, в которых может реализоваться потенциал людей. Этим мы и занимаемся», – заявила Захарова.

Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев напомнил, что за последние годы парламент принял 32 закона для совершенствования миграционной политики.

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к нашей культуре и традициям. В Госдуме ведется постоянная работа, и она дает результаты. Чем больше мы убираем негатива, тем крепче становится наше многонациональное общество», – сказал Владимир Васильев.

Ярким событием форума стало торжественное вручение паспортов новым гражданам. Документы получили уроженка Казахстана, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге Аида Маралова, испанец, глава отдела подготовки видеоконтента редакции интернет-вещания на испанском языке телеканала RT Веас Иниеста Эдуардо и уроженка Германии, профессиональный тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выступая на Екатерининском форуме, Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран.

Ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников. А глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.