В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Путин и Мирзиеев встретились на Играх кочевников в Бишкеке
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообщались во время торжественной церемонии открытия шестых Всемирных Игр кочевников.
Главы государств стали почетными гостями церемонии, передает РИА «Новости». Беседа Путина и Мирзиеева состоялась на стадионе «Бишкек-Арена».
Президенты России и Узбекистана посетили старт шестых Всемирных Игр кочевников в столице Киргизии. Политики наблюдали за происходящим в статусе главных зрителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил церемонию старта шестых Всемирных игр кочевников в столице Киргизии.
Местные школьники подарили российскому лидеру плюшевого снежного барса.
В мае главы России и Узбекистана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по телефону.