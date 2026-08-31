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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 20:25 • Новости дня

    Путин и Мирзиеев встретились на Играх кочевников в Бишкеке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообщались во время торжественной церемонии открытия шестых Всемирных Игр кочевников.

    Главы государств стали почетными гостями церемонии, передает РИА «Новости». Беседа Путина и Мирзиеева состоялась на стадионе «Бишкек-Арена».

    Президенты России и Узбекистана посетили старт шестых Всемирных Игр кочевников в столице Киргизии. Политики наблюдали за происходящим в статусе главных зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил церемонию старта шестых Всемирных игр кочевников в столице Киргизии.

    Местные школьники подарили российскому лидеру плюшевого снежного барса.

    В мае главы России и Узбекистана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по телефону.

    31 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями с днем рождения второму президенту Армении Роберту Кочаряну, отметив важность сохранения душевной бодрости и стойкости на фоне происходящих жизненных испытаний.

    Владимир Путин передал наилучшие пожелания Роберту Кочаряну, которому исполнилось 72 года. В послании подчеркивается значимость личного вклада именинника в укрепление союзнических отношений между двумя странами, сообщается в Мах Кремля.

    «Уважаемый Роберт Седракович! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», – говорится в тексте официальной телеграммы.

    Президент России пожелал бывшему руководителю республики крепкого здоровья и выдержки.

    «В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи», – отметил Путин.

    Роберт Кочарян занимал высший государственный пост в республике на протяжении десяти лет. Его президентские полномочия продлились с 1998 по 2008 год.

    Ранее суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.

    Прямо во время судебного заседания врачи увезли политика в больницу.

    Днем ранее ереванская инстанция заключила под стражу сына Кочаряна Седрака.

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин расширил штат центрального аппарата ФСО

    Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО до 812 человек.

    Глава государства утвердил новые нормативы, согласно которым максимальное число сотрудников охранного ведомства возросло на 27 позиций, передает РИА «Новости».

    «Установить с 1 июля 2026 года предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 812 человек», – отмечается в тексте указа президента.

    До этого штатное расписание ведомства корректировалось 1 января 2025 года. Тогда лимит был установлен на уровне 785 служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года президент России расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны.

    В декабре 2024 года ведомство запланировало изменение цвета меховых шапок-ушанок военнослужащих с серого на иссиня-черный.

    В июле текущего года глава государства увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2,42 млн единиц.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    31 августа 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и проведения серии важных двусторонних переговоров.

    Самолет Путина приземлился в аэропорту Манас, передает РИА «Новости».

    У трапа высокого гостя встретил председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.

    Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет 1 сентября в Бишкеке.

    На полях саммита Владимир Путин проведет девять двусторонних встреч. В период с 31 августа по 1 сентября запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Также состоятся встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о множестве запланированных двусторонних переговоров.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящие встречи с председателем КНР и президентом Ирана.

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    31 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

    Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС для переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также во вторник ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила газета Aksam.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.

    Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.

    Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал продолжать движение в этом направлении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления.

    «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса. Путин заявил о скором завершении этого конфликта.

    В конце прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил за скорейшее установление мира.

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    31 августа 2026, 09:26 • Новости дня
    Путин поздравил Жапарова с 35-летием независимости Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 35-летием независимости Киргизии, подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений и тесное сотрудничество.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову в связи с 35-летием независимости Киргизии, сообщается на сайте Кремля.

    «Отношения между нашими странами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Бишкек плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках ОДКБ, ЕвразЭС, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. И мы, конечно, продолжим самую тесную совместную работу по двусторонней, региональной и международной повестке дня», – говорится в послании главы государства.

    Путин выразил уверенность, что предстоящая встреча в Бишкеке будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

    Российский лидер также подчеркнул, что под руководством Жапарова Киргизия успешно решает социально-экономические задачи и укрепляет международные позиции.

    «Желаю Вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим согражданам – мира и процветания», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека.

    Весной глава Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку двусторонних отношений.

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    31 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Путина встретили в Бишкеке танцами и почетным караулом

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии на саммит ШОС, где у трапа самолета его торжественно встретили национальными танцами и традиционными угощениями.

    Российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». Самолет главы государства успешно приземлился в аэропорту Манас.

    У трапа высокого гостя лично приветствовал руководитель администрации президента республики Адылбек Касымалиев. Девушки в традиционных нарядах преподнесли Владимиру Путину мед и национальное угощение в виде пампушек – боорсоки, которые президент с удовольствием попробовал.

    На красной дорожке главу государства ждал почетный караул и национальные герои – баатыры.

    Юные исполнительницы в ярких платьях станцевали для российского лидера под народную мелодию «Маш ботой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит российского лидера в Киргизию на 31 августа.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о насыщенной программе двусторонних контактов в Бишкеке.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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    31 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Путину в Бишкеке подарили талисман Игр кочевников

    Путину в Бишкеке вручили игрушечного барса перед саммитом ШОС

    Tекст: Мария Иванова

    Прибывшего в Бишкек на саммит ШОС президента России Владимира Путина встретили школьники и преподнесли ему талисман Всемирных игр кочевников – плюшевого снежного барса.

    Президент России прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас.

    Во время торжественной церемонии встречи 11-летняя Айбийке Асамидинова и 15-летний Нурислан Оболбеков вручили российскому лидеру плюшевого снежного барса. Этот символ приурочен к VI Всемирным играм кочевников.

    «Этот подарок для вас», – обратилась к главе государства школьница.

    В ответ президент поблагодарил детей, произнеся слова признательности на русском и киргизском языках, а затем приобнял их.

    Масштабные соревнования традиционных видов спорта стартуют в Бишкеке сегодня и соберут участников со всего мира, включая российских атлетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    В рамках визита российский лидер проведет серию двусторонних встреч с главами других государств.

    На проходящие в Бишкеке Всемирные игры кочевников приедут более 230 спортсменов из России.

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    31 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин перед переговорами поприветствовали друг друга по-китайски

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями на китайском языке перед началом двусторонних переговоров в Бишкеке.

    «Нихао», – сказал Путин, направляясь к китайскому лидеру и протягивая ему руку для приветствия, передает ТАСС. В ответ председатель КНР также произнес это слово, добавив, что очень рад встрече.

    После рукопожатия лидеры двух государств сделали совместную фотографию на фоне флагов России и Китая. Затем главы стран направились на официальные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень связей Москвы и Пекина.

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    31 августа 2026, 16:55 • Новости дня
    Путин встретился с Моди в Бишкеке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России и премьер-министр Индии Владимир Путин и Нарендра Моди провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» на полях бишкекского саммита ШОС.

    Переговоры российского лидера и руководителя индийского правительства состоялись на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает РИА «Новости». Местом проведения беседы стала государственная резиденция «Ала-Арча».

    В составе делегации из Москвы присутствовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также во встрече участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и ряд федеральных министров, включая руководителей Минтранса, Минэкономразвития и Минэнерго.

    Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в конце прошлого года в Нью-Дели. Тогда президент России посещал Индию с государственным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал двусторонние переговоры главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    В декабре прошлого года политики завершили официальную встречу в Нью-Дели.

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    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

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    31 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Песков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и конструктивными

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в дружественной атмосфере

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке отличилась высоким уровнем взаимного доверия и была посвящена преимущественно вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в максимально конструктивной обстановке, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул особый характер общения двух лидеров.

    «Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные вопросы», – заявил представитель Кремля.

    Основной темой обсуждения в Бишкеке стали двусторонние отношения стран и весь спектр торгово-экономического взаимодействия. Песков уточнил, что эти детали не подлежат публичной огласке по вполне понятным причинам.

    При этом международная повестка дня затрагивалась лишь кратко и не являлась главной темой дискуссии. Украинский кризис лидеры упомянули по касательной, без глубокого и детального обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС.

    Во время майского визита в Пекин президент России назвал переговоры с китайским коллегой содержательными.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь оценил прошедшую весеннюю встречу глав государств как плодотворную.

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    31 августа 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита на саммит ШОС президент России Владимир Путин посетил стадион «Бишкек-арена», где стартовали традиционные международные состязания по этноспорту.

    Путин посетил церемонию старта шестых Всемирных игр кочевников в столице Киргизии, передает РИА «Новости». Президент России прилетел в Бишкек в понедельник для участия в мероприятиях саммита ШОС.

    Торжества проходят на масштабном стадионе «Бишкек-арена». Организаторы пригласили на трибуны всех участников и гостей текущего саммита ШОС.

    Масштабные соревнования кочевых народов проводятся каждые два года начиная с 2014 года под эгидой Всемирного союза этноспорта. В спортивную и культурную программу традиционно включены выступления атлетов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Оргкомитет Всемирных игр кочевников заявил об участии 236 спортсменов из России.

    По прилете местные школьники вручили президенту талисман соревнований в виде плюшевого снежного барса.

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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