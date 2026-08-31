Путин и Мирзиеев встретились на Играх кочевников в Бишкеке

Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин передал наилучшие пожелания Роберту Кочаряну, которому исполнилось 72 года. В послании подчеркивается значимость личного вклада именинника в укрепление союзнических отношений между двумя странами, сообщается в Мах Кремля.

«Уважаемый Роберт Седракович! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», – говорится в тексте официальной телеграммы.

Президент России пожелал бывшему руководителю республики крепкого здоровья и выдержки.



«В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи», – отметил Путин.

Роберт Кочарян занимал высший государственный пост в республике на протяжении десяти лет. Его президентские полномочия продлились с 1998 по 2008 год.

Ранее суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.

Прямо во время судебного заседания врачи увезли политика в больницу.

Днем ранее ереванская инстанция заключила под стражу сына Кочаряна Седрака.