В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Путин поздравил российских каноистов с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин отметил блестящие выступления отечественных каноистов и пятиборцев, выигравших золотые медали на мировых первенствах в Польше и Китае.
Путин направил поздравительную телеграмму Захару Петрову и Ивану Штылю в связи с их триумфом на турнире в Польше, говорится в публикации на сайте Кремля.
«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с золотом», – указывается в публикации.
Также российский лидер отметил успехи отечественных пятиборцев на мировом первенстве в Китае. Президент подчеркнул достижения Егора Громадского, Петра Борщева и Ивана Боброва, завоевавших высшие награды, и пожелал всем спортсменам новых побед.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль финишировали первыми на дистанции 500 метров в Польше.
В июне эти спортсмены одержали победу на чемпионате Европы в Португалии.
Годом ранее каноисты выиграли мировое первенство в Италии.