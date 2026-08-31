Путин поздравил российских каноистов с победой на чемпионате мира

Tекст: Ольга Иванова

Путин направил поздравительную телеграмму Захару Петрову и Ивану Штылю в связи с их триумфом на турнире в Польше, говорится в публикации на сайте Кремля.

«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с золотом», – указывается в публикации.

Также российский лидер отметил успехи отечественных пятиборцев на мировом первенстве в Китае. Президент подчеркнул достижения Егора Громадского, Петра Борщева и Ивана Боброва, завоевавших высшие награды, и пожелал всем спортсменам новых побед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль финишировали первыми на дистанции 500 метров в Польше.

В июне эти спортсмены одержали победу на чемпионате Европы в Португалии.

Годом ранее каноисты выиграли мировое первенство в Италии.