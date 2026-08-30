Россияне Петров и Штыль выиграли золото чемпионата мира в каноэ-двойках

Tекст: Вера Басилая

Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, передает ТАСС. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, преодолели дистанцию за одну минуту и 39,23 секунды.

Второе место занял бразильский экипаж Габриэла Ассунсао и Джекки Насименто, уступивший лидерам 0,58 секунды. Бронзовые медали достались венгерским гребцам Криштофу Коллару и Иштвану Юхасу с отставанием в 0,80 секунды.

24-летнему Петрова эта победа принесла шестой титул чемпиона мира. Его напарник, 40-летний серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Штыль, завоевал золотую медаль мирового первенства в 19-й раз. Турнир завершится 30 августа.

В июне российские каноисты завоевали золото на чемпионате Европы в Португалии.