Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.3 комментария
Российские каноисты Петров и Штыль завоевали золото на чемпионате Европы
Россияне Захар Петров и Иван Штыль одержали победу в заезде каноэ-двойки на 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии.
Спортсмены прошли дистанцию за одну минуту 42,801 секунды и стали лучшими в финале, передает РИА «Новости».
Серебряные медали завоевали испанцы Мануэль Фонтан и Диего Домингес, уступив российскому экипажу 0,5 секунды. Третьими финишировали венгры Даниэл Фейеш и Джонатан Хайду с отставанием 1,015 секунды от победителей.
Европейское первенство по гребле на каноэ и байдарках проходит в Монтемор-у-Велью в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские каноисты Сергей Свинарев и Захар Петров завоевали золото и серебро чемпионата Европы в Португалии.
Захар Петров и Иван Штыль принесли России золото чемпионата мира по гребле в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.
На этапе Кубка мира в венгерском Сегеде Петров и Штыль завоевали бронзовые медали в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.