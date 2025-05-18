Каноисты Штыль и Петров выиграли бронзу Кубка мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бронзовые медали на этапе Кубка мира по гребле в каноэ-двойках на 500 метров завоевали россияне Иван Штыль и Захар Петров, передает ТАСС. Их результат составил одну минуту 47,45 секунды. Чемпионами стали испанцы Жоан Морено и Диего Домингес, показавшие результат одну минуту 46,79 секунды. Серебро досталось их соотечественникам Даниэлю Грихальба и Адриану Сьейро, которые опередили победителей на одну десятую секунды.

На дистанции 200 метров россиянка Екатерина Шляпникова пришла к финишу второй с результатом 49,83 секунды. Российские спортсмены выступают на этапе Кубка мира в нейтральном статусе. Стартовый этап проходит с 15 по 18 мая в венгерском Сегеде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация каноэ вернула нейтральный статус российскому каноисту Павлову. Российский гребец ранее был лишен нейтрального статуса из-за лайков под видео с Путиным. Чехия отказалась принять российских гребцов на чемпионат Европы.