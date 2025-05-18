Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
Каноисты Штыль и Петров выиграли бронзу Кубка мира
Россияне Иван Штыль и Захар Петров завоевали бронзовые медали в каноэ-двойках на дистанции 500 метров, уступив испанским спортсменам в финальном заплыве.
Бронзовые медали на этапе Кубка мира по гребле в каноэ-двойках на 500 метров завоевали россияне Иван Штыль и Захар Петров, передает ТАСС. Их результат составил одну минуту 47,45 секунды. Чемпионами стали испанцы Жоан Морено и Диего Домингес, показавшие результат одну минуту 46,79 секунды. Серебро досталось их соотечественникам Даниэлю Грихальба и Адриану Сьейро, которые опередили победителей на одну десятую секунды.
На дистанции 200 метров россиянка Екатерина Шляпникова пришла к финишу второй с результатом 49,83 секунды. Российские спортсмены выступают на этапе Кубка мира в нейтральном статусе. Стартовый этап проходит с 15 по 18 мая в венгерском Сегеде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация каноэ вернула нейтральный статус российскому каноисту Павлову. Российский гребец ранее был лишен нейтрального статуса из-за лайков под видео с Путиным. Чехия отказалась принять российских гребцов на чемпионат Европы.