Чехия отказалась принять российских гребцов на чемпионат Европы

Стало известно об отказе Чехии принять российских гребцов на чемпионат Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские байдарочники и каноисты не смогут участвовать в чемпионате Европы в чешском Рачице в июне, сообщает ТАСС. Организаторы соревнования отказались принимать спортсменов из России и Белоруссии, заявила Елена Исхакова, генеральный секретарь Федерации каноэ России.

В соответствии с регламентом Международной федерации каноэ, национальные федерации, организующие международные турниры, могут самостоятельно решать вопрос допуска нейтральных спортсменов. Исхакова отметила, что Международная федерация каноэ и Европейская ассоциация каноэ ранее прислали перечень соревнований и стран, где россиян готовы принять в нейтральном статусе. Однако ситуация остается нестабильной, и на чемпионате в Рачице российские и белорусские спортсмены не смогут выступить.

Исхакова также добавила, что в некоторых странах находятся города, где россиян готовы принимать в нейтральном статусе, тогда как в других – нет. Она подчеркнула, что Чехия и Германия являются странами, которые особенно активно выступают против участия российских и белорусских спортсменов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские гребцы получили нейтральный статус для участия в международных турнирах, а российские спортсмены начнут принимать участие в международных турнирах по борьбе под флагом Объединенного мира борьбы с турнира в Загребе.