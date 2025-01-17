Российские гребцы получили нейтральный статус для участия в турнирах

Восемь российских гребцов получили нейтральный статус

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восемь представителей сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус, что позволяет им выступать на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации каноэ, передает ТАСС.

Главный тренер национальной команды Максим Образцов отметил, что все спортсмены находятся сейчас на тренировочном сборе в Австралии.

В числе тех, кто сможет участвовать в международных стартах, названы Егор Смирнов, Никита Губенко, Иван Козлов, Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Алсу Миназова, Мария Соколова и Марина Новыш.

Образцов подчеркнул, что получение нейтрального статуса добавило положительных эмоций спортсменам, которые соскучились по международным соревнованиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские киберспортсмены примут участие в отборе на чемпионат мира 2025 года, а также ранее сообщалось, что российские фигуристы будут участвовать в отборе на Олимпиаду 2026 года. Российским борцам разрешили выступить на чемпионате мира в Армении под флагом страны.