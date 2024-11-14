Российским борцам разрешили выступить на ЧМ в Армении под флагом страны

Стало известно о допуске российских борцов на чемпионат мира среди военных под флагом России

Tекст: Мария Иванова

Российские борцы будут выступать под флагом своей страны на чемпионате мира среди военнослужащих, который пройдет в Армении, сообщает ТАСС. Спортсмены примут участие в турнире, проходящем с 20 по 22 ноября в Ереване. На соревнованиях будут разыграны 30 комплектов наград в трех категориях: вольная, греко-римская и женская борьба.

Представитель оргкомитета подтвердил, что российские атлеты будут выступать под национальным флагом. «Россияне на этом турнире будут выступать под своим флагом», – заявил он.

Ранее, в конце октября, сборная России участвовала в чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских весовых категориях в Албании. На этом турнире россияне были вынуждены выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет (МОК) решил не допускать двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Позднее президент Владимир Путин поздравил Садулаева с победой на чемпионате мира в Тиране в неолимпийских весовых категориях и отметил его лидерские качества, несмотря на отстранение от Олимпийских игр 2024 года.

Между тем российские киберспортсмены, как заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, будут участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только на равных с остальными участниками условиях.