Путин отметил лидерские качества Садулаева после победы на чемпионате мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, сообщает ТАСС. Он добавил: «Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило вас, закалило характер, сделало сильнее».

Путин подчеркнул лидерские качества Садулаева, выразив уверенность, что его победа станет ярким примером для будущих поколений спортсменов. Президент пожелал борцу дальнейших достижений и всего наилучшего в профессиональной карьере.

Абдулрашид Садулаев в свои 28 лет уже является двукратным олимпийским чемпионом. На его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира и четыре – Европы. В апреле Садулаеву было отказано в участии в лицензионном турнире в Баку, отборочных соревнованиях для Олимпийских игр в Париже, из-за его поддержки СВО и связи с обществом «Динамо».

Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях проходил в Тиране с 28 по 31 октября. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, что не помешало Садулаеву продемонстрировать свои выдающиеся спортивные способности и в шестой раз подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках и поздравил победителя Олимпийских игр Александра Большунова, отметив его бойцовские качества, а также поздравил российских спортсменов с победами на чемпионатах мира по боксу, борьбе и художественной гимнастике.