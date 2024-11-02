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    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    13 комментариев
    2 ноября 2024, 10:07 • Новости дня

    Путин поздравил Садулаева с победой на чемпионате мира

    Путин отметил лидерские качества Садулаева после победы на чемпионате мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с его победой на чемпионате мира в Тиране в неолимпийских весовых категориях, отметив, что несмотря на отстранение от Олимпийских игр 2024 года, Садулаев проявил лидерские качества.

    Путин поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, сообщает ТАСС. Он добавил: «Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило вас, закалило характер, сделало сильнее».

    Путин подчеркнул лидерские качества Садулаева, выразив уверенность, что его победа станет ярким примером для будущих поколений спортсменов. Президент пожелал борцу дальнейших достижений и всего наилучшего в профессиональной карьере.

    Абдулрашид Садулаев в свои 28 лет уже является двукратным олимпийским чемпионом. На его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира и четыре – Европы. В апреле Садулаеву было отказано в участии в лицензионном турнире в Баку, отборочных соревнованиях для Олимпийских игр в Париже, из-за его поддержки СВО и связи с обществом «Динамо».

    Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях проходил в Тиране с 28 по 31 октября. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, что не помешало Садулаеву продемонстрировать свои выдающиеся спортивные способности и в шестой раз подняться на высшую ступень пьедестала почета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках и поздравил победителя Олимпийских игр Александра Большунова, отметив его бойцовские качества, а также поздравил российских спортсменов с победами на чемпионатах мира по боксу, борьбе и художественной гимнастике.

    1 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 78,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту за последнюю неделю составил 78,2%. В исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ, также отмечается, что уровень одобрения деятельности Путина составил 75,2%.

    Деятельность российского правительства одобряют 49,4% респондентов. Работу председателя Михаила Мишустина одобряют 51,2% опрошенных, а доверие ему выразили 60,1%.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36%. КПРФ поддерживают 9,8%, ЛДПР – 10,3%, «Справедливую Россию – За правду» – 3,7%, «Новых людей» – 7%.

    Опрос проводился с 21 по 27 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг доверия Владимиру Путину по данным ВЦИОМ достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября.

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    30 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России

    Путин присвоил звание Героя России капитану Хашагульгову посмертно

    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России
    @ @SolovievLive

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

    Хашагульгов, командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, погиб 30 июня во время выполнения боевой задачи возле населенного пункта Старомайорское в ДНР, сообщает официальный сайт органов власти Ингушетии.

    В сообщении отмечается, что капитан Хашагульгов ценой своей жизни спас старшего сержанта Сайгина. Группа под его командованием выполняла боевую задачу в лесополосе «Клевер» в районе указанного поселка. Заметив пикирующий в их сторону беспилотник, капитан дал группе команду срочно занять укрытие. Заметив, что старший сержант Сайгин повредил ногу, он бросился к нему на помощь и помог ему укрыться. Однако сам скрыться от дрона Хашагульгов не успел, в результате разрыва боеприпаса он погиб на месте.

    Этот поступок и стал причиной присвоения Хашагульгову высокого звания. В семье капитана Хашагульгова это уже второй случай присвоения звания Героя России. Ранее его двоюродный брат и тезка Султан Хашагульгов также получил высшую боевую награду России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший лейтенант Ильдар Суфияров проявил себя храбрым командиром мотострелкового взвода в зоне спецоперации и посмертно был удостоен звания Героя России.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

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    30 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО

    Путин призвал обеспечить индивидуальный подход к поддержке участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.

    В ходе совещания с членами правительства Путин подчеркнул, что хотя все участники СВО официально получают помощь, ее недостаточно. Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Министерством обороны подготовить перечень поручений для улучшения ситуации.

    «Попросил бы Вас [вице-премьера Дмитрия Чернышенко] вместе с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. Там люди [участники СВО] всё как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [«Защитники Отечества»] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много – недостаточно», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    31 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о просьбе украинских генералов связаться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году украинские генералы обращались к нему с просьбой связаться с президентом России Владимиром Путиным для капитуляции.

    Лукашенко на конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году украинские генералы звонили ему с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация была напряженной, когда российские войска находились на окраинах Киева, и международное сообщество, включая папу римского и страны Запада, пыталось убедить Москву остановить боевые действия.

    Лукашенко отметил, что российское командование вывело войска от Киева, поверив в обещания Запада. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на Украине остается опасной, и Киев пытается заставить ЕС привлечь войска НАТО в конфликт. Однако, как считает Лукашенко, эскалация не выгодна ни России, ни Белоруссии, ни другим странам Евразии.

    Президент Белоруссии призвал к немедленным переговорам без предварительных условий, подчеркнув, что на Украине еще есть военные, которые хотят прекратить конфронтацию. Он добавил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что российские войска вошли на Украину с территории Белоруссии во время учений.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    30 октября 2024, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств

    Политолог Гагарин обозначил роль профсоюзов в построении в России экономики высоких зарплат

    Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Важным элементом построения экономики высоких зарплат, о необходимости построения которой говорит Владимир Путин, являются профсоюзы – они призваны защищать интересы трудящихся и обеспечивать их коммуникацию с властью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент России выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов.

    «Если проследить последние выступления президента на различных профильных мероприятиях, то можно заметить, что он озвучивает, продвигает и поддерживает тезис о том, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Этот тренд поддерживается и профсоюзами», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Президент очень чутко реагирует на запросы, которые существуют у рабочего класса. Он понимает последовательность всех необходимых шагов, которые должны предпринимать и наши госорганы, и профсоюзы для защиты интересов трудящихся. А основным инструментом повышения благосостояния граждан является создание и сохранение качественных рабочих мест», – добавил он.

    «Один пример. Сегодня в Курганской области мы посетили несколько крупнейших заводов, общались с представителями рабочего класса, инженерами. И все они с гордостью говорят, что у них достаточно высокая зарплата. В этом смысле сами руководители предприятий, директора часто идут на упреждение запросов. Путин понимает также и то, что рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств. И профсоюзы выступают как раз инструментом для диалога власти и общества по всем ключевым вопросам», – указал спикер.

    «Важно и то, что новый председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев обладает всеми компетенциями, необходимыми для наращивания связей этих организаций с правительством. Он доказал свою эффективность во время руководства Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей. Также он является выпускником пятого потока ВШГУ РАНХиГС, известного как «школа губернаторов», – заключил Гагарин.

    Ранее Путин выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов. «Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%, причем такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира», – сказал президент.

    «Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», – добавил он.

    На съезде был избран новый председатель ФНПР – Сергей Черногаев, ранее занимавший пост зампреда ФНПР. Также была введена должность президента, которую занял Михаил Шмаков, до этого возглавлявший ФНПР 30 лет. Напомним, ФНПР объединяет свыше 130 тыс. первичных организаций и почти 20 млн человек по всей стране.

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    30 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Глава Минэнерго доложил Путину о программе установки твердотопливных котлов жителям Сибири

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства проинформировал главу государства о поставке отечественных отопительных котлов для жителей Сибири и Дальнего Востока.

    Основной темой совещания стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщается в Telegram-канале Кремля.

    На заседании Цивилев доложил Путину об установке отечественных твердотопливных отопительных котлов населению в Сибири и на Дальнем Востоке в рамках этой социальной программы.

    «В первую очередь в программу [установки котлов в отдалённых районах] войдут льготные категории граждан – конечно, участники Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Им поставка и установка оборудования будет осуществляться абсолютно бесплатно, что называется, под ключ», – сообщил Цивилев.

    По его словам, социальная программа по установке твердотопливных котлов для населения Сибири позволит обеспечить граждан эффективным и безопасным отопительным оборудованием.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

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    30 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков: Мирное предложение Путина требует ухода Украины с территорий России

    Песков: Мирное предложение Путина требует ухода Украины с территорий России, включая Донбасс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что мирное предложение президента Владимира Путина, озвученное летом, требует вывода украинских войск с новых российских регионов, включая Донбасс и Новороссию.

    Песков подчеркнул, что условия остаются в силе, несмотря на текущую обстановку, передает ТАСС.

    В июне Путин предложил прекращение огня и готовность к переговорам при соблюдении Украиной ряда условий. Среди них вывод войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и принятие нейтрального статуса. Путин также подчеркнул необходимость снятия санкций против России.

    Ранее Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

    Путин также выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    На саммите БРИКС президент обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.




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    30 октября 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский»

    Путин за мужество присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский» за проявленные в боевых действиях героизм и мужество.

    На сайте правовой информации указано, что Путин присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский» за массовый героизм и мужество личного состава.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 136 артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 136 гвардейский артиллерийский полк», – отмечено в сообщении.

    Документ вступает в силу со дня его подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре президент России Владимир Путин вручил награды более чем 13 тыс. военнослужащих 30-й мотострелковой бригады, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.

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    1 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин призвал глав регионов не забывать о нуждах россиян

    Путин напомнил регионам о важности нужд россиян при реализации крупных проектов

    Tекст: Вера Басилая

    За крупными проектами и важными проблемами не должна теряться забота о нуждах россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым.

    Путин провел встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым, на которой обсудил текущие задачи, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что острые вопросы, такие как ситуация на линии специальной военной операции, занимают общественное сознание.

    «У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», – заявил Путин.

    «Я прошу и вас, и, надеюсь, нас услышат и остальные коллеги в регионах, и не будут забывать про вопросы, которые для текущей жизни людей на самом деле крайне важны и свою актуальность не потеряли», – добавил он.

    Президент России Владимир Путин встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым для обсуждения региональных вопросов.

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    30 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Фицо

    Песков: Путин готов к контактам с Фицо, но конкретные планы отсутствуют

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин открыт к контактам с другими лидерами, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил о своей готовности без колебаний говорить с российским президентом, но конкретные планы пока отсутствуют, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

    Контакты между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо пока не запланированы, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие конкретных планов, Путин всегда открыт к контактам с другими странами, включая европейские государства.

    «Готовность Путина (к контактам) сохраняется. Его открытость неоднократно подтверждалась им самим, в том числе и на пресс-конференции в Казани (по итогам саммита БРИКС)», – заявил представитель Кремля.

    Несмотря на это, пока конкретные шаги по организации встречи с Фицо не предусмотрены.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность к диалогу с Путиным, подчеркнув, что без колебаний готов обсуждать любые вопросы. В программе «60 минут» на канале «Россия 1» Фицо напомнил о своих встречах с Путиным в прошлом, как в роли президента, так и премьер-министра.

    Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву на парад Победы в 2025 году, считая это личным долгом. Фицо в программе «60 минут» также заявил, что версия о подрыве газопроводов «Северный поток» украинскими дайверами является выдумкой и не заслуживает доверия.

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    1 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил усилить контроль над операторами ТКО

    Путин потребовал от Хакасии плотнее работать с операторами твердых отходов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил главе Хакасии Валентину Коновалову усилить взаимодействие с операторами твердых коммунальных отходов, чтобы они выполняли свои обязательства.

    Глава государства отметил, что в республике существуют проблемы в этой сфере, и предложил более плотно работать с операторами, чтобы добиться от них выполнения обязательств, сообщает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что вопрос управления твердыми коммунальными отходами давно вызывает обеспокоенность граждан, и эта проблема актуальна и для Хакасии. По его словам, важно не только помогать операторам, но и выстраивать работу таким образом, чтобы они исполняли свои обязательства.

    Напомним, в мае Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, одной из целей является «экологическое благополучие». В рамках этой цели предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых ТКО.

    Также сообщалось, что на закупку специальной техники по сбору твердых коммунальных бытовых отходов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях направят свыше 275 млн рублей.

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    30 октября 2024, 13:17 • Новости дня
    Песков подтвердил плановый характер тренировки ядерных сил России

    Песков сообщил о тренировке российских стратегических ядерных сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что накануне прошла плановая тренировка стратегических ядерных сил РФ, о чем были уведомлены соответствующие страны.

    Песков сообщил, что тренировка российских стратегических ядерных сил, проведенная накануне, была плановой, сообщает ТАСС.

    По его словам, соответствующие уведомления другим странам были направлены заранее. Он отметил, что это одна из регулярных тренировок, которая проходит в соответствии с установленным механизмом уведомлений.

    Песков при этом подчеркнул, что каждая из подобных тренировок проходит в строгом соответствии с международными соглашениями и обязательствами России.

    Он также отметил, что заявления президента Владимира Путина о подобных мероприятиях привлекают внимание и воспринимаются с интересом на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, Минобороны показало пуски ракет «Синева» и «Ярс», а министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

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    31 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с Хуснуллиным

    Путин в четверг проведет встречу с вице-премьером Хуснуллиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, на которой обсудят ключевые вопросы строительной отрасли и ее влияние на экономику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин в четверг встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает ТАСС. Песков отметил, что у главы государства постоянно проходят рабочие встречи, и среди них особое внимание будет уделено обсуждению вопросов строительной отрасли с вице-премьером.

    Песков подчеркнул, что Хуснуллин курирует огромный спектр вопросов, среди которых строительство занимает особое место. Он добавил, что Хуснуллин регулярно информирует президента о текущей ситуации на своих участках.

    Кроме того, пресс-секретарь указал, что другие встречи президента в этот день будут носить непубличный характер. На сегодня крупных открытых мероприятий не запланировано.

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    1 ноября 2024, 13:20 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с Совбезом

    Песков сообщил о предстоящем в субботу совещании Путина с Совбезом России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В субботу президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что это станет частью рабочего дня президента.

    По его словам, президент России Владимир Путин планирует провести рабочую субботу, сообщает ТАСС. В этот день он намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Песков отметил, что совещание состоится в середине дня.

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    Хиджабы довели депутатов до угроз

    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

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    За «князем демонов» из клики врагов России пришли прокуроры

    У одного из главных функционеров Евросоюза – Манфреда Вебера – могут начаться большие проблемы с законом. К человеку, которого называют «князем демонов», вплотную подобрались высокопоставленные прокуроры. А ведь он, казалось бы, находится под особой защитой, как проводник глобализма и ориентации Европы на США. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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