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Путин поздравил шуткой чемпиона мира по боксу Петровского с женитьбой
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Президент России Владимир Путин на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках поздравил шуткой чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой.
Спортсмены поздравили президента с Днем города, он пожал им руки.
«Нравится? Супер, да?», – спросил Путин, говоря о новом дворце спорта, передает РИА «Новости».
«Сердце замерло аж», – признались ему спортсмены.
Среди спортсменов был и чемпион мира Марк Петровский.
«Приятно было от вас телеграмму получить. Спасибо большое», – отметил он. «Поздравляю тебя еще раз», – сказал глава государства. Узнав, что боксер недавно женился, президент пожелал ему счастья.
«Мы тебя поздравляем, счастья и всего самого доброго. Видишь, как все кстати, и дворец, и свадьба», – пошутил Путин.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках» и поздравил москвичей с праздником.
Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Путин: У Москвы записаны все ходы по поставкам зерна с Украины
В этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить до 50 тонн и больше, урожай хороший, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, где обсуждалась зерновая сделка.
По словам главы государства, за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, передает ТАСС.
Путин отметил, что у России по зерновой сделке с Украиной «все ходы записаны». «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и прежде всего в интересах беднейших стран», – сказал он.
«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», – подчеркнул он.
Напомним, в Кремле сообщили, что идет подготовка к разговору президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.
Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».
«Разрешаю», – сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих
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Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС.
Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте».
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме.
Путин вспомнил «удушающий прием» от главы международной федерации самбо
Президент Владимир Путин на открытии международного центра в Москве вспомнил «удушающий прием» на соревнованиях с Василием Шестаковым, который теперь возглавляет международную федерацию самбо.
Во время осмотра центра мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину, что в столице на регулярной основе занимаются самбо 45 тыс. человек. Шестаков отметил, что самбо является популярным видом спорта.
«Я вспоминал, как добрался до финала. Курган по-моему…Перед этим выиграл 8:6. Хорошо получилось… через спину его бросил, вышел Василий Борисович, на удушающий прием – я запомнил тебя!», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках».
Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн
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Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле.
«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС.
«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам.
Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.
Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.
Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.
Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.
Путин обсудил с Совбезом вопрос обеспечения жильем военнослужащих
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности обсудил вопрос обеспечения жильем военнослужащих.
«У нас сегодня очень важный вопрос – об обеспечении жильем военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов», – сказал он, открывая совещание, передает ТАСС.
Путин добавил, что по этой теме подготовлено несколько докладов от участников встречи.
Говоря об итогах ВЭФ-2022, глава государства заметил, что результат хороший. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке Восточного экономического форума. Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным», – добавил Путин.
По его словам, «много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено».
Ранее Путин подписал закон, который расширяет категорию военных, имеющих право на получение жилья вне очереди. Закон предусматривает, что в число таких военнослужащих включаются Герои России и те, кто отслужил по контракту 10 лет и более и уволен по состоянию здоровья.
ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превышает 80%
Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 79% опрошенных.
«Показатель одобрения деятельности Президента с 29 августа по 4 сентября 2022 года составил 76,8% (…) на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,3% респондентов», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью с июня по сентябрь, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1600 респондентов.
Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 79% респондентов, а доверяют президенту 76%.
Опрос «ФОМнибус» проводился 2-4 сентября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
Путин открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках»
Президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, прибыл в «Лужники». Глава государства осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса.
«Здесь дворец, натурально дворец», – похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», – высказал свое мнение Путин, передает ТАСС.
Международный центр самбо и бокса – первый в России спортивный объект подобного типа.
В ходе посещения президенту продемонстрируют отечественную мультимедийную судейскую систему «Спорт вокруг». Она позволяет автоматически генерировать информацию для ТВ и зрителей, выводить ее на различные табло, записывать выступления. Система уже применялась на турнирах по художественной гимнастике, был разработан новый модуль специально для проведения соревнований по самбо.
Глава государства осмотрел спортивные залы, а также посмотрел сами соревнования, передает РИА «Новости».
Строительство нового спортивного комплекса было завершено в нынешнем году, семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра. Основная архитектурная особенность здания – наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые. Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.
Путин поздравил Карла III со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
В ней российский лидер поздравил монарха со вступлением на престол, сообщает Telegram-канал пресс-службы Кремля.
В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Путин прибыл в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте, передает РИА «Новости».
На День города 10 и 11 сентября в «Зарядье» запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта «Уличный артист». Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта «Московское долголетие», ученики московских школ искусств и цирковых училищ.
Путин традиционно посещает «Зарядье» в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.
Ранее в субботу Путин посетил «Лужники», где осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса.
Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме
Специалисты из Москвы работают в Донецке и Луганске, готовя регионы к зиме, заявил президент Владимир Путин в субботу на праздничном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
«Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик, в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», – передает ТАСС слова президента.
Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире, а также поздравил москвичей с Днем города.
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по поводу празднования Дня Москвы, с этих слов он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье».
«Уважаемый Сергей Семенович [Собянин], дорогие друзья. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы», – передает ТАСС слова Путина.
Президент отметил, что Москва – город с величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни. Также глава страны отметил в столице насыщенность деловых и культурных событий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Путин назвал срок завершения строительства Национального космического центра в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году.
«В следующем году завершится возведение национального космического центра», – сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня города Москвы в «Зарядье», передает РИА «Новости».
Также Путин сообщил, что идет строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.
«На недавней встрече с мэром <...> мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере микроэлектроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений», – рассказал российский лидер.
Президент отметил, что Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира.
«Это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что столица России считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, подтверждая свою конкурентоспособность, в том числе по привлечению талантливых людей.
Ранее Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве.
Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве
Объем строительства жилья в Москве в 2021 году стал рекордным за всю историю города, в столице получается органично строить новые здания, сказал президент России Владимир Путин.
«В прошлом году московские строители ввели почти 8 млн кв. метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание – и присутствующих в зале, и всех москвичей, – это абсолютный рекорд за всю историю города», – сказал Путин на торжественном мероприятии, просвещенном празднованию Дня города Москвы, передает РИА «Новости».
Рекорд даже за период жилищного строительства 60-70 годов, заявил глава страны, отметив, что там, где были пятиэтажки или заброшенные промзоны, поднимаются современные кварталы со школами, детскими садами и парками.
Также президент отметил работу московских властей в сфере строительства и развития инфраструктуры, в том числе транспортной.
«Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления – самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством», – сказал Путин.
Также президент заявил, что до конца 2022 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, которая станет крупнейшим в мире метрокольцом. Возведение этого объекта станет в ряду самых значимых проектов Москвы.
«Через всю Москву можно будет проехать... за 40 минут», – отметил российский лидер.
Президент подчеркнул, что «впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь». Также Путин выразил уверенность, что эффективная работа мэра Москвы Сергея Собянина будет оценена москвичами на выборах градоначальника в сентябре 2023 года.
«Через год выборы мэра столицы, и если такой темп сохранится – а я уверен, так оно и будет, –безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды», – подчеркнул президент России.
Ранее Путин выступил с поздравлением по поводу празднования Дня Москвы, с этих слов он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье».