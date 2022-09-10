Путин поздравил шуткой чемпиона мира по боксу Петровского с женитьбой

Путин: У Москвы записаны все ходы по поставкам зерна с Украины

В этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить до 50 тонн и больше, урожай хороший, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, где обсуждалась зерновая сделка.

По словам главы государства, за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, передает ТАСС.

Путин отметил, что у России по зерновой сделке с Украиной «все ходы записаны». «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и прежде всего в интересах беднейших стран», – сказал он.

«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», – подчеркнул он.

Напомним, в Кремле сообщили, что идет подготовка к разговору президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.

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