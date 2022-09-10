Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин обратился к участникам открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике.

«Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие: открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила», – сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Как подчеркнул российский лидер, восстановление мемориального комплекса – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года.

«Эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны. Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и так же, как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу», – отметил Путин.

«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году. Построенный на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков, он по праву назывался народным, был почитаем и по-особому любим. Здесь семьями отмечали День Победы, обязательно приходили сюда 8 сентября – в годовщину освобождения Донбасса от гитлеровцев», – сказал глава государства в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала.

«Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен. Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточенных боев отбили высоту, повторив подвиг предков. В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы. Отрадно, что этот величественный комплекс восстановлен максимально бережно. Его первоначальный облик сохранен: на легендарной высоте снова стоит обелиск, а рядом, как прежде, возвышается фигура советского солдата-победителя», – отметил российский лидер.

«Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах. С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», – подчеркнул Путин в обращении к участникам церемонии открытия комплекса «Саур-Могила».

Напомним, в начале августа на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. В восстановлении мемориального комплекса приняли участие российские студенты.

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