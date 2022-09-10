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Путин поздравил москвичей с Днем города
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Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по поводу празднования Дня Москвы, с этих слов он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье».
«Уважаемый Сергей Семенович [Собянин], дорогие друзья. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы», – передает ТАСС слова Путина.
Президент отметил, что Москва – город с величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни. Также глава страны отметил в столице насыщенность деловых и культурных событий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина
Фанаты турецкого «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России и надели маски, изображающие Владимира Путина, сообщил портал Haberler.
На опубликованных кадрах видно находящуюся на улице группу болельщиков в масках российского лидера, держащую в руках большой триколор, и фаната, который также надел на лицо изображение Путина, передает «Р-Спорт».
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.
Напомним, в июле «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо».
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Москва пообещала странам Прибалтики ответ на их решение ограничить въезд россиянам
Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу», – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге, сообщает РИА «Новости».
При этом Захарова подчеркнула, что ответ России будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза.
«Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», – сказала она.
Напомним, что Польша, Литва, Латвия и Эстония будут вместе вводить ограничения для поездок граждан России, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».
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Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Эрдоган согласился с Путиным про отсутствие поставок зерна с Украины в бедные страны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он согласен со словами своего российского коллеги Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в бедные страны, как это первоначально предполагалось.
«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции [против Москвы]», – передает ТАСС его слова.
Это тему он пообещал обсудить в Самарканде.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Путин: У Москвы записаны все ходы по поставкам зерна с Украины
В этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить до 50 тонн и больше, урожай хороший, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, где обсуждалась зерновая сделка.
По словам главы государства, за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, передает ТАСС.
Путин отметил, что у России по зерновой сделке с Украиной «все ходы записаны». «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и прежде всего в интересах беднейших стран», – сказал он.
«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», – подчеркнул он.
Напомним, в Кремле сообщили, что идет подготовка к разговору президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.
Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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СМИ: Введение потолка цен на нефть из России вызовет панику на рынках
Введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, сообщает газета Financial Times.
«Если план сработает, то введение потолка цен изменит энергетический рынок и соотношение сил между производителями и потребителями, а последствия будут ощущаться еще долгое время после окончания боевых действий на Украине. Для Кремля это будет серьезным ударом. Однако риск колоссален и успех зависит не только от содействия Китая и Индии, но и от того, согласится ли [президент РФ Владимир] Путин продавать нефть по указанной Вашингтоном цене», – передает ТАСС со ссылкой на газету.
Обозреватель издания Дерек Броуэр заявил, что планы G7 согласовать потолок цен могут сработать не так, как задумывалось. Отмечается, что план едва ли станут соблюдать Китай, Индия и многие другие страны. Автор материала указывает, что нарушение поставок российской нефти вызовет панику на рынках.
Бывшего аналитика ЦРУ США Хелимы Крофт заявил, что решение Москвы начать полноценную энергетическую войну грозит расколоть западное единство.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Кириенко: Решение о восстановлении «Саур-Могилы» принял Путин
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Решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой народной республике принял президент России Владимир Путин, деньги были выделены из резервного фонда главы государства, сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко при открытия комплекса.
«Самое главное, что все получилось и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая месяца, и вообще это был такой вызов, потому что за три месяца не просто воссоздать. Я помню, что в советские годы этот мемориал строился очередями, такими этапами. Это заняло несколько лет. Здесь за три месяца его восстановили полностью. Не случайно президент принял это решение, и даже финансирование на это специальным решением президента Владимира Владимировича Путина было выделено из резервного фонда президента России», – приводит слова Кириенко ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике, отметив важность возрождения памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков. В тот же день в восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» вновь зажгли Вечный огонь.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, Российскому военно-историческому обществу (РВИО) и российским строителям за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила».
Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен в ДНР на кургане высотой в 277,9 м над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал. Летом 2014-го курган вновь стал горячей точкой. Стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.
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Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».
«Разрешаю», – сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Путин обратился к участникам открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике.
«Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие: открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила», – сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Как подчеркнул российский лидер, восстановление мемориального комплекса – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года.
«Эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны. Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и так же, как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу», – отметил Путин.
«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году. Построенный на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков, он по праву назывался народным, был почитаем и по-особому любим. Здесь семьями отмечали День Победы, обязательно приходили сюда 8 сентября – в годовщину освобождения Донбасса от гитлеровцев», – сказал глава государства в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала.
«Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен. Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточенных боев отбили высоту, повторив подвиг предков. В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы. Отрадно, что этот величественный комплекс восстановлен максимально бережно. Его первоначальный облик сохранен: на легендарной высоте снова стоит обелиск, а рядом, как прежде, возвышается фигура советского солдата-победителя», – отметил российский лидер.
«Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах. С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», – подчеркнул Путин в обращении к участникам церемонии открытия комплекса «Саур-Могила».
Напомним, в начале августа на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. В восстановлении мемориального комплекса приняли участие российские студенты.
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Путин открыл движение на новых участках федеральных трасс
Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия движения на новых и реконструированных участках автодорог: магистралей М-12 Москва – Казань и М-5 «Урал», а также Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).
Первый вводимый участок трассы М-12 составит 23 км и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо в районе Орехово-Зуева, передает ТАСС.
«Поехали», – сказал Путин, после чего по трассам двинулся парад из дорожной техники.
Также для проезда откроется 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5, таким образом, на всем маршруте между Екатеринбургом и Челябинском будет четыре полосы движения.
Пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое движение вокруг Екатеринбурга. По данным Кремля, новые участки дорог не только смягчат нагрузку на транспортную сеть в некоторых регионах, но и дополнят транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.
Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн
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Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле.
«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС.
«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам.
Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.
Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.
Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.
Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.
Застреленным в Mercedes в центре Москвы оказался бизнесмен
Убитым в красном кроссовере Mercedes в центре столицы оказался предприниматель, заявил источник в правоохранительных органах города.
Застреленным является бизнесмен Михаил Котов, заявил собеседник в правоохранительных органах РИА «Новости».
Между тем в ГСУ СК по столице сообщили, что причиной преступления мог стать конфликт, возникший на почве предпринимательской деятельности.
Из-за убийства мужчины полиция перекрыла движение по двум из трех полос Московской набережной на месте преступления. Само место оцепили, работает следствие.
Собеседник уточнил, что Котов являлся гендиректором компании «БиоАльянс», занимавшейся оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами.
Также предприниматель был учредителем компаний «Химфуд» и «Химтех-холдинг».
Ранее в ГСУ СК и прокуратуре Москвы сообщали, что в автомобиле в центре города обнаружили убитого мужчину с огнестрельными ранениями.
Путин на ВЭФ попросил не выдергивать его отдельные фразы из общего контекста
Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ призвал не выдергивать его отдельные фразы из общего контекста, а его слова про представителей бизнес-сообщества относились именно к отдельным представителям, а не к всему предпринимательскому сообществу в целом.
В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума модератор сессии Илья Доронов задал вопрос «про отношения бизнеса и государства», сообщает РИА «Новости».
«Вы говорили на предыдущих форумах, что во время кризиса всегда роль государства растет, и я приведу сейчас несколько примеров: 2008 год – помните, наверное, вы обещали прислать доктора владельцу «Мечела». В 2020 году вы давали интервью, и когда вас спросили про то, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению? Вы ответили, цитата: «Под этим есть определенные основания». В прошлом году перед питерским форумом я беседовал с вице-премьером Андреем Рэмовичем Белоусовым, он сказал, что металлурги нас «нахлобучили». Вот исходя из этих примеров, как сейчас государство выстраивает отношения с крупным бизнесом, бизнес-сферами?» – задал вопрос Доронов.
«Не нужно выдергивать отдельные фразы из общего контекста вопросов, которые мы обсуждаем», – ответил на это Путин.
Президент отметил, что не будет в ходе пленарки комментировать то, что он говорил ранее.
«И если я говорил в отношении конкретных отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не к всему предпринимательскому сообществу в целом. А предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России», – подчеркнул Путин.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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