Путин прибыл в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города.

Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте, передает РИА «Новости».

На День города 10 и 11 сентября в «Зарядье» запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта «Уличный артист». Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта «Московское долголетие», ученики московских школ искусств и цирковых училищ.

Путин традиционно посещает «Зарядье» в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.

Ранее в субботу Путин посетил «Лужники», где осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса.