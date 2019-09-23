Путин поздравил российских боксеров и борцов с победами на чемпионатах мира

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге и чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане.

На ЧМ по боксу победы одержали Муслим Гаджимагомедов, Андрей Замковой и Глеб Бакши, передает РИА «Новости».

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил уверенность, что российские боксеры смогут «и впредь добиваться намеченных целей, достойно представлять нашу страну на самых престижных международных стартах».

Российская сборная по вольной борьбе одержала победу в общекомандном зачете, завоевав пять золотых медалей, одну серебряную и три бронзовые.

Путин подчеркнул, что спортсмены «достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы вольной борьбы».

Президент лично поздравил каждого чемпиона – Заурбека Сидакова, Давида Баеве, Завура Угуева, Абдулрашида Садулаева и Гаджимурада Рашидова.