Стало известно об участии российских киберспортсменов в отборе на ЧМ 2025 года

Смит: Россия зарегистрировала сборную для участия в отборе на ЧМ по киберспорту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федерация компьютерного спорта России зарегистрировала свою национальную сборную для участия в чемпионате мира по компьютерному спорту на общих основаниях, передает ТАСС.

Президент ФКС России Дмитрий Смит сообщил, что сборная зарегистрирована по всем видам программы, и процесс регистрации открыт так же, как и для других стран.

Российские киберспортсмены пропустили чемпионат мира 2024 года из-за требований выступать в нейтральном статусе. Однако в ноябре Смит объявил о прекращении санкций Международной федерации киберспорта в отношении российских спортсменов после съезда федерации в Эр-Рияде.

Смит отметил, что вопрос о России не был включен в повестку съезда, что противоречит уставу федерации, и санкции юридически считаются снятыми. Хотя точная дата чемпионата мира пока неизвестна, регистрация на турнир 2025 года уже идет. Вопросы о проведении региональных квалификаций остаются открытыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФКС Смит объяснил, что украинские киберспортсмены отказались пожимать руки россиянам из-за политической напряженности. Смит также назвал условия для участия россиян в первых Олимпийских киберспортивных играх. Сообщалось, что условия допуска российских киберспортсменов до чемпионатов мира решили изменить, чтобы учесть политическую ситуацию.