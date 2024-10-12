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Глава ФКС Смит объяснил отказ украинских киберспортсменов пожимать руки россиянам
Отказ украинских спортсменов пожимать руки россиянам на киберспортивном турнире является русофобией, заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после их отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Матч завершился победой Natus Vincere со счетом 2:0, передает ТАСС.
Смит отметил, что политика стала неотъемлемой частью большого спорта и киберспорта в частности. «На турнире в Рио-де-Жанейро, где встречались две зарубежные команды, проявилась русофобия, следы которой мы все чаще замечаем на Западе», – заявил он.
Федерация компьютерного спорта России, по словам Смита, придерживается принципа спорта вне политики и всегда готова приветствовать любые иностранные команды и киберспортсменов на соревнованиях в России.
Напомним, что в 2024 году российские киберспортсмены не примут участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требования выступать в нейтральном статусе. В ноябре съезд Международной федерации киберспорта (IESF) рассмотрит вопрос об участии российских команд на международных турнирах под национальным флагом.
Ранее Смит заявлял, что российские киберспортсмены будут участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только на равных с остальными участниками условиях.
В декабре прошлого года киберспортивную команду Virtus pro сняли с турнира в Мальте из-за россиян в составе.