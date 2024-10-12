Глава ФКС Смит объяснил отказ украинских киберспортсменов пожимать руки россиянам

Tекст: Вера Басилая

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после их отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Матч завершился победой Natus Vincere со счетом 2:0, передает ТАСС.

Смит отметил, что политика стала неотъемлемой частью большого спорта и киберспорта в частности. «На турнире в Рио-де-Жанейро, где встречались две зарубежные команды, проявилась русофобия, следы которой мы все чаще замечаем на Западе», – заявил он.

Федерация компьютерного спорта России, по словам Смита, придерживается принципа спорта вне политики и всегда готова приветствовать любые иностранные команды и киберспортсменов на соревнованиях в России.

Напомним, что в 2024 году российские киберспортсмены не примут участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требования выступать в нейтральном статусе. В ноябре съезд Международной федерации киберспорта (IESF) рассмотрит вопрос об участии российских команд на международных турнирах под национальным флагом.

Ранее Смит заявлял, что российские киберспортсмены будут участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только на равных с остальными участниками условиях.

В декабре прошлого года киберспортивную команду Virtus pro сняли с турнира в Мальте из-за россиян в составе.

