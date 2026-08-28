Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров России и Белоруссии
В ближайшую субботу президент Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко, который накануне прибыл в российскую столицу.
Президент России Владимир Путин в предстоящие выходные проведет официальную встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС. Известно, что глава соседней республики прибыл в Москву накануне запланированного мероприятия.
Информацию о грядущих переговорах на высшем уровне официально подтвердили в Кремле. «Контакты с президентом запланированы на субботу», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским руководством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке Москвы к этим переговорам.
Накануне белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом.