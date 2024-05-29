Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Минск показал карту 180 ранее неизвестных мест уничтожения людей во время ВОВ
В Белоруссии показали карту со 180 ранее неизвестными захоронениями людей, погибшими во время немецкой оккупации
В Белоруссии опубликовали карту со 180 ранее неизвестными местами уничтожения и захоронения людей в годы немецкой оккупации, сообщили в Генпрокуратуре республики.
Карта создана на основании материалов уголовного дела о геноциде белорусского народа. По словам представителей ведомства, цифра не является окончательной и еще раз свидетельствует о беспощадной политике геноцида, развязанной нацистами и их пособниками на белорусской земле, отметили прокуроры, передает ТАСС.
Известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде в апреле 2021 года. По ее данным, во время оккупации на территории республики было убито не менее 3 млн мирных жителей и военнопленных. Более 380 тыс. человек угнали в немецкое рабство.
Как сообщалось ранее, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, погибших в годы ВОВ.