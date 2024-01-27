Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о погибших от рук фашистов жителях СССР
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, погибших в годы ВОВ.
Мемориал возведен по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического общества на территории Гатчинского района Ленобласти, передает ТАСС.
Мемориал построен на месте лагерей военнопленных и донорских концлагерей для советских детей.
Стела представляет собой собрание из 150 барельефов, воссоздающих истории трагически погибших людей. На вершине мемориала находится фигура матери с детьми. Перед стелой горит Вечный огонь, а у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в разных странах Европы.
Открытие мемориала приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.