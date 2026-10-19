  • Новость часаНа складе одной из крупнейших фармкомпаний Украины в Ровно произошел взрыв
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 15:41 • Новости дня

    Минск заявил о желающих вбить клин в отношения Белоруссии и Китая

    Премьер Белоруссии Турчин: В мире хотят вбить клин в отношения Минска и Пекина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В мире есть немало желающих вбить клин в партнерство Минска и Пекина, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    «Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство», – заявил Турчин во время встречи в Душанбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Белоруссии.

    Турчин подчеркнул, что в Белоруссии Китай воспринимается как истинный друг и пример в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене.

    Он напомнил, что через три месяца страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за это время между ними сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог и развиваются экономические связи.

    Турчин также выразил надежду, что визит председателя КНР в Белоруссию в юбилейный год станет ярким маркером высокого уровня взаимоотношений, добавив, что белорусский президент готов оказать наивысший уровень гостеприимства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные республики отправились на учения в Китай.

    В июле Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию.

    В июне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии.

    16 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лукашенко показал ополченцам прием рукопашного боя

    Лукашенко показал прием рукопашного боя бойцам народного ополчения

    Лукашенко показал ополченцам прием рукопашного боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал прием защиты от удара ножом перед бойцами народного ополчения в Витебской области.

    Во время посещения учебно-тренировочных занятий отряда народного ополчения в Верхнедвинском районе Лукашенко дал совет бойцам по защите от холодного оружия, передает ТАСС.

    «Я наблюдал внимательно [за занятием], ты их научи бороться против ножа снизу. Если он правой рукой бьет снизу, перехватываешь, выворачиваешь руку и все», – заявил Лукашенко, показав прием на одном из ополченцев. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

    Президент рассказал, что этому приему его научили в детстве в деревне: «Это первый прием, который мне показал в детстве в деревне один самбист. Он мне закрутил руку, потом как шваркнул меня вот так вперед, вывернул мне плечо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал достижение мира на Украине в следующем году.

    Глава государства поручил расширить сеть отрядов народного ополчения в стране. В четверг белорусский лидер признался в любви к деревенской жизни.

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    18 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    В Белоруссии задержан создатель крупнейшей площадки «бумажного» НДС

    Организатор площадки «бумажного» НДС Осин задержан в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белоруссии задержали Александра Осина, который считается организатором крупнейшей в России площадки «бумажного» НДС, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Сейчас решается вопрос об экстрадиции Осина, передает РИА «Новости».

    «Организатор преступного сообщества Александр Осин скрылся от следствия, но был задержан на территории Республики Беларусь. Документы, необходимые для его экстрадиции, направлены в уполномоченные органы этой страны», – рассказал Бастрыкин.

    По его словам, криминалисты смогли восстановить удаленные данные с мобильного устройства одного из фигурантов дела. Это помогло распределить роли между 12 соучастниками и изобличить других фигурантов, добавил глава СК.

    В апреле в Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки «бумажного» НДС, которая создала 4 тыс. фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. В результате бюджет России не получил более 1 трлн рублей налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге раскрыли махинации с НДС на 270 млн рублей.

    В августе полиция задержала 17 участников ОПГ по делу о фальшивых налоговых документах.

    В июле МВД объявило в розыск создателя крупнейшей площадки «бумажного» НДС.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    17 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    В Белоруссии пресечена деятельность масштабной сети мошенников

    МВД: В Белоруссии пресекли работу масштабной сети интернет-мошенников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестской области Белоруссии раскрыли деятельность крупной сети мошенников, занимавшихся хищением денег через интернет, сообщило МВД республики.

    «С начала текущего года увеличилось количество сообщений граждан о хищении крупных сумм, совершенных с использованием интернета. Злоумышленники звонили потерпевшим под видом работников различных организаций, правоохранительных ведомств. Используя психологические методы, манипулировали и убеждали передать им сбережения», – заявили в пресс-службе МВД ТАСС.

    Проведенная аналитическая работа помогла выявить связи между участниками афер по всей стране. Установлены организаторы и кураторы, находящиеся на территории сопредельного государства. В состав группы входило более 80 человек, включая дропов, курьеров и специалистов по технике.

    У мошенников изъято оборудование стоимостью более 60 тыс. белорусских рублей. Предотвращен ущерб на сумму свыше 10 млн белорусских рублей, что позволило уберечь от потери сбережений более 2 тыс. граждан Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белоруссии задержали пособников украинских мошеннических кол-центров.

    До этого в Белоруссии и Узбекистане накрыли кол-центры мошенников.

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    18 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути

    Tекст: Антон Антонов

    Китайские партнеры заинтересовались перевозкой грузов по Северному морскому пути, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С каждым годом все больше и больше объемов перевозится по Северному морскому пути... Сегодня уже заинтересовались и наши партнеры из Китайской Народной Республики, чтобы возить через этот маршрут. Первую партию уже прошли», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE».

    Он сообщил, что поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в 2026 году ожидаются на уровне 39 млрд кубометров, что превышает объемы, прописанные в основном контракте, передает РИА «Новости».

    По словам Новака, между Россией и Китаем достигнута договоренность о расширении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд кубометров в год.

    Новак также рассказал о втором газовом проекте с Китаем на 50 млрд кубометров в год, по которому сейчас идут переговоры между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой компанией. «Я уверен, что договорятся. Сейчас идут просто обсуждения коммерческих условий», – отметил вице-премьер.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступал Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак назвал Севморпуть стратегической артерией между Россией и странами АТЭС.

    Летом Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Северному морскому пути.

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    18 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Два чартерных рейса турецких авиалиний, на борту которых находились более 400 пассажиров, были перенаправлены в Минск в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов, сообщила пресс-служба дипмиссии.

    «18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск. На них находились более 400 пассажиров», – говорится в сообщении посольства России в Белоруссии во «ВКонтакте».

    Отмечается, что посольство с самого начала держит ситуацию на контроле. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту Минска и оказывают гражданам необходимую поддержку.

    Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание. Реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину, добавили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Росавиация сняла ограничения на полеты в Пулково и аэропорт Пскова.

    В пятницу Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы.

    В четверг все аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов.

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    18 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские туристы, чьи рейсы из Турции совершили вынужденную посадку в Минске из-за атак украинских беспилотников, отправились на родину на автобусах и поездах, сообщила пресс-служба посольства РФ в Белоруссии.

    Возвращавшиеся с турецких курортов граждане России, рейсы которых были экстренно перенаправлены в белорусскую столицу из-за атак беспилотников украинской армии, благополучно уехали домой на наземном транспорте, передает ТАСС.

    В пресс-службе посольства России в Белоруссии рассказали, что пассажиры перенаправленных самолетов смогли отправиться на родину в кратчайшие сроки.

    «Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Белоруссии, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту Минск за всестороннюю помощь и содействие», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ.

    Петербургский аэропорт Пулково задержал более 50 рейсов после налета беспилотников.

    Позднее авиаузел обслужил свыше 110 самолетов после снятия всех ограничений.

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    17 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Глава ЦБ Китая назвал торговые трения тормозом развития мировой экономики

    Глава Народного банка Китая призвал противостоять протекционизму

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на заседании Международного валютно-финансового комитета МВФ в Бангкоке заявил, что развитие мировой экономики тормозят растущий протекционизм и торговые трения.

    Руководитель китайского Центробанка выступил с предупреждением о негативном влиянии торговых барьеров на глобальный рост, передает РИА «Новости».

    «Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания», – заявил Пань Гуншэн.

    Глава финансового регулятора отметил необходимость усиления координации политик между странами. По его словам, государствам следует снизить уровень неопределенности для бизнеса, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и противостоять любым проявлениям протекционизма.

    Пань Гуншэн также указал, что Пекин готов продолжать углублять сотрудничество с Международным валютным фондом ради совместной защиты глобальной экономической и финансовой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от искусственного интеллекта.

    В пятницу фонд предупредил об угрозе рецессии в Европе.

    В прошлом месяце агентство Bloomberg отметило сближение Индии и Китая на фоне торговой войны.

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    17 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Криптобиржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов

    Криптобиржа Bitget запретила операции пользователям из России и Казахстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Криптобиржа Bitget включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список стран, резидентам которых запрещено пользоваться услугами платформы.

    Биржа внесла изменения в пользовательское соглашение, лишив граждан трех стран доступа к своим сервисам, передает «Интерфакс».

    «Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления – по электронной почте, через сообщения в приложении и/или посредством push-уведомлений, – в которых будут указаны дальнейшие действия, соответствующие сроки и порядок вывода средств», – сообщили представители Bitget.

    Отмечается, что с 18 октября новые сделки и ордера для этих пользователей станут недоступны. Клиентам необходимо закрыть все позиции и вывести активы до 21 октября, после чего вход в аккаунты будет ограничен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    Кроме того, в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

    Помимо этого Кая Каллас заявила о включении рестрикций по криптовалютам в санкции против России.

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    17 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Китае туристам начали предлагать за деньги пережить тайфун и наводнение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае набирает популярность «мрачный туризм» и отдых по принципу «платить за страдания», в рамках которого туристам предлагают посетить локации с имитацией тайфуна, наводнения или землетрясения.

    В Китае туристам начали предлагать посетить локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также реальные места трагедий, пишет The Guardian.

    Проект с моделированием опасных погодных условий, открывшийся в 2024 году, разработала компания Lvxing Base, занимавшаяся съемкой документального кино в экстремальных условиях. Комплекс расположен на территории площадью 200 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью там пользуются симуляции тайфунов и оползней. Гендиректор комплекса Ван Куанхань сообщил журналистам, что наибольший интерес к такому виду отдыха проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

    Подобные симуляции предлагают и государственные площадки. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу открылся центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

    Часть туристов выбирают реальные места трагедий, отмечает издание. В частности, путешественники посещают Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, и Мемориал Нанкинской резни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал Китай в числе самых безопасных стран для отпуска россиян. Ранее в Шанхае решили построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц.

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    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    МИД КНР: Вступление Черногории в ЕС не противоречит сотрудничеству с Пекином

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что стремление Черногории стать членом Европейского союза не противоречит дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

    «Китай с пониманием относится к усилиям Черногории по вступлению в ЕС и ее выбору в пользу интеграции в европейское пространство. Мы считаем, что этот процесс не противоречит углублению сотрудничества с КНР», – приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

    На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем дипломат выразил уверенность, что после присоединения к объединению Подгорица станет добрым другом Китая в Европе. По его словам, страна сможет сыграть уникальную роль в обеспечении стабильности в регионе и развитии европейско-китайских связей.

    Ван И добавил, что Пекин и Брюссель являются партнерами, а не соперниками. Он подчеркнул, что любые разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть полностью урегулированы посредством диалога и не должны влиять на общую картину отношений.

    В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сербские спецслужбы рекомендовали руководству страны отказаться от поездки в Черногорию.

    Специальная рабочая группа приступила к подготовке вступления республики в Евросоюз.

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    19 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    Выпуск промышленных роботов в Китае вырос на 29% за три квартала 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала 2026 года увеличилось на 29,1% в годовом выражении, такие данные привели в государственном статистическом бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское ведомство.

    «Выпуск промышленных роботов увеличился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – указали в статведомстве.

    Кроме того, в январе – сентябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 62,5%, а литий-ионных аккумуляторов – на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Сфера робототехники активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов. В стране испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны». В мае технологическому рывку Китая пророчили оставить Европу далеко позади.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни

    Китай резко осудил подношение Такаити в храм Ясукуни

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Японии Санаэ Такаити направила денежное подношение в храм Ясукуни и спровоцировала резкое осуждение Китая, где расценили действия японских властей как ревизионизм в отношении военной истории.

    Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник направила денежное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осеннего фестиваля, при этом министры земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тацунори Ибаяси и экологии Хироюси Сасагава, а также глава избирательного штаба правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутоси Нисимура лично посетили святилище, передает Kyodo News.

    Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, сделала подношение «тамагуси» из личных средств через руководителя генерального совета партии Хироси Кадзияму и, как ожидается, воздержится от личного визита в храм в дни трехдневного праздника; в субботу в официальном качестве премьера она уже направила ритуальное подношение «масакаки» из вечнозеленых ветвей.

    Храм Ясукуни, где вместе с миллионами погибших японских солдат увековечены осужденные на Токийском процессе военные преступники класса «А», вызывает особое раздражение стран и регионов, пострадавших от японской агрессии, и Китай и Южная Корея ранее уже выражали протесты в связи с подношением Такаити и визитами японских министров.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «решительно выступает против и строго осуждает» действия Токио и направил Японии «серьезный и жесткий протест», подчеркнув: «Мы еще раз призываем Японию признать историю, раскаяться в исторических преступлениях, прекратить регрессивные шаги по историческим вопросам и завоевать доверие азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», отмечает Xinhua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Южной Кореи осудили визит в храм Ясукуни группы японских политиков. В августе руководители правящей партии Японии нанесли визит в милитаристский храм Ясукуни в годовщину поражения страны во Второй мировой войне. Премьер Японии Санаэ Такаити тогда также направила подношение в это святилище, вызвав недовольство соседних стран.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    19 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Поставки смартфонов в Китае сократились до минимума за 14 лет

    Counterpoint: Поставки смартфонов в Китае упали до 14-летнего минимума

    Tекст: Мария Иванова

    В третьем квартале 2026 года объем поставок смартфонов на китайском рынке снизился на 10% в годовом выражении, достигнув самых низких показателей с 2012 года.

    «В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китай сократились на 10% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за третий квартал с 2012 года, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker Counterpoint Research», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

    Аналитики компании отмечают, что падение рынка обусловлено ростом цен на компоненты памяти. Это привело к значительному увеличению себестоимости продукции и усугубило дефицит предложения.

    Лидером по продажам смартфонов в Китае остается местный бренд Huawei с долей рынка в 21,3%. На втором месте расположилась американская корпорация Apple, занявшая 19,5% рынка благодаря сильному старту продаж серии iPhone 18 Pro. В пятерку лидеров также вошли китайские производители Vivo, Oppo и Xiaomi.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мировые поставки смартфонов упали на рекордные 22%.

    В прошлом месяце аналитики спрогнозировали падение мировых продаж бюджетных смартфонов на 40%.

    Сотрудники Apple в Милане вышли на протест в день старта продаж новой модели iPhone.

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    19 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    The War Zone: Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал The War Zone сообщил, что на верфи в Гуанчжоу построили второй специализированный корабль для развертывания китайских подводных беспилотников, по конструкции схожий с уже спущенным на воду судном в Шанхае.

    Новый снимок из Гуанчжоу показал второй китайский корабль-носитель подводных беспилотников, по форме почти идентичный ранее замеченному судну в Шанхае, но примерно на треть меньших размеров и с рядом изменений в обводах, передает The War Zone.

    На новом корабле шесть подъемных башен вместо шести больших и шести малых, как у шанхайского аналога, при этом сохранены ключевые элементы проекта – полетная палуба и ангар за носовой надстройкой, кормовой док с «гаражными» воротами для спуска аппаратов и характерное размещение дымовых труб.

    По анализу спутникового снимка Planet Labs от 2 октября судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в China State Shipbuilding Corporation. Появление двух таких крупных носителей за короткое время указывает на ставку Китая на крупные подводные беспилотники, которые смогут выполнять дальние миссии от охоты за подлодками и кораблями до поиска мин и нанесения ударов крылатыми ракетами, при том что у ВМС США пока нет сопоставимых по возможностям платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны Британии начало проверку по сообщениям о возможной передаче конфиденциальных данных военных дронов Китаю сотрудником одной из подрядных организаций. В июне Минобороны Тайваня зафиксировало у своих берегов группу китайских военных кораблей и самолетов, задействованных в масштабном патрулировании вокруг острова. В 2024 году Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076, рассчитанный на массовое применение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

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