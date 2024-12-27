Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль
Китай представил крупнейший десантный корабль с электромагнитной катапультой для авиации и дронов
Китайский флот пополнился новым десантным кораблем типа 076, который получил название «Сычуань», он оснащен передовой системой для запуска авиации и дронов.
Китай представил свой новейший десантный корабль типа 076, названный «Сычуань», сообщает Bloomberg.
Спуск на воду, по данным официального агентства «Синьхуа», состоялся в Шанхае в пятницу. Этот корабль, разработанный полностью в Китае, призван усилить боевые возможности страны далеко за пределами ее берегов.
«Сычуань», названный Центром стратегических и международных исследований крупнейшим десантным кораблем в мире, усилит воздушную мощь китайского флота. Это особенно важно, учитывая напряженность в Южно-Китайском море и в Тайваньском проливе. После спуска на воду корабль будет проходить тестирования и мореходные испытания.
Корабль «Сычуань» является улучшенной версией по сравнению с тремя существующими типа 075, на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Он оснащен электромагнитной катапультной системой, подобной той, что установлена на новейшем авианосце «Фуцзянь». Это позволяет ему перевозить самолеты с неподвижным крылом и расширять использование дронов, которые становятся все более важными в современной войне.
Запуск «Сычуаня» демонстрирует технологический прогресс китайских военных, несмотря на продолжающиеся антикоррупционные кампании в Народно-освободительной армии, начавшиеся летом прошлого года, отмечает агентство. На этой неделе командующий флотом Южного театра военных действий был снят с должности по подозрению в нарушении закона и дисциплины, что обычно подразумевает коррупцию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как наследие СССР помогает Китаю строить могучий флот.
Ранее отряд российских военных кораблей прибыл в Циндао для участия в мероприятиях в рамках дальнего похода, который продлился до 9 декабря.
Между тем военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что британские авианосцы уязвимы перед российскими и китайскими противокорабельными ракетами.