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    6 ноября 2024, 12:40 • В мире

    Как наследие СССР помогает Китаю строить могучий флот

    Как наследие СССР помогает Китаю строить могучий флот
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Впервые за всю историю военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) проводят учения с участием обоих своих строевых авианосцев. И эти корабли, и многие самолеты на них – в значительной мере наследники советской военно-промышленной мощи. В каком-то смысле китайцы показывают то, что мог создать ВМФ СССР. И это действительно настоящая мощь, способная бросить вызов авианосцам ВМС США.

    В сентябре ВМС НОАК начали большую серию военно-морских учений. В море вышла авианосная группа в составе авианосца «Ляонин», а также эсминца «Аньшань» проекта 055 (один из самых больших ракетных кораблей в мире), эсминцы «Урумчи», «Чэнду» и «Хуайнань» (все проекта 052D) и корабль комплексного снабжения «Хулунху». Такая группировка обладает и мощнейшей ПВО, и собственными ударными возможностями (противокорабельными ракетами, ПКР). А наличие авианосца и корабельной авиации делает ее в разы более мощной, чем если бы она состояла только из ракетных кораблей.

    В составе корабельной авиагруппы на «Ляонине» были не только многоцелевые истребители, но и постановщики помех J-15D, без которых нанесение удара по кораблям с боеспособной ПВО почти невозможно. Такие постановщики помех могут обеспечить не только удар палубной авиации, но и провести разведку для надводных кораблей и «расчистить» дорогу для их ПКР.

    Кроме того, такой отряд может нанести комбинированный удар авиацией и кораблями, синхронизированный по времени и поддержанный постановкой помех. Отбить такую атаку невозможно.

    Действуя восточнее Тайваня, авианосная группа выполнила широкий круг учебных задач, в том числе полетов. За 12 дней (с 20 сентября по 1 октября включительно) китайская авиагруппа выполнила 630 вылетов, из которых 380 были вылеты самолетов. В среднем – 31,6 вылет в сутки.

    Это, возможно, не предел. Работа на полную производительность требует спецподготовки, а полеты вертолетов мешают летать самолетам. При сокращении полетов вертолетов с авианосца число самолето-вылетов можно будет увеличить, и значительно.

    Можно сравнить с тем, как в свое время провел свою единственную боевую службу российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Как известно, российские корабельные самолеты наносили удары по террористам в Сирии. По сообщению Минобороны, самолеты совершили 420 боевых вылетов – с 15 ноября 2016 года по 6 января 2017 года. Эта цифра дает чуть больше шести боевых вылетов в сутки. Противник – американская разведка – утверждал, что вылетов было только 154, что дает менее шести самолето-вылетов в сутки. При этом, по утверждениям американцев, после 2 декабря вылеты осуществлялись не с авианосца, а с авиабазы Хмеймим.

    Иначе говоря, китайские морские летчики превзошли своих российских коллег – при том, что они используют технику с советскими «корнями». По крайней мере, находящиеся в строю китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» – родные братья (как принято говорить, систершипы, корабли одного проекта) российского «Адмирала Кузнецова». А китайский корабельный истребитель J-15 – дальнейшее развитие советского Су-33.

    Китай показывает удивительный синтез из советского наследия и западных алгоритмов его использования. Он показывает то, каким потенциалом обладала техника, либо придуманная, либо задумывавшаяся во времена СССР.

    Мог ли советский флот развиться до такой же степени? Вопрос открытый, но если бы не случился распад СССР, то шансы были. И даже у современной России – преемника СССР – такие возможности в какой-то степени сохранялись.

    Но получилось иначе. Словно меч былинного богатыря Святогора, отданный в одном из вариантов народной мифологии Илье Муромцу, советское военно-морское наследие после гибели страны было передано Китаю, чтобы тот распорядился им в бою. И Китай распорядился – но по-своему.

    Что касается текущих китайских военно-морских учений, то «Ляонин», завершив отработку учебных задач, не вернулся на базу. Вместо этого он перешел из Филиппинского моря в Южно-Китайское, где к нему присоединился второй китайский авианосец – «Шаньдун», тоже аналог «Кузнецова». Также к отряду присоединились еще два эсминца проекта 055, два эсминца проекта 052D и один фрегат проекта 054.

    Это – самый мощный отряд боевых кораблей, который Китай когда-либо выводил в море, самый мощный неамериканский отряд кораблей, который когда-либо кем-либо выводился в море и самое мощное неамериканское авианосное соединение, выходившее в море за многие десятки лет.

    Неудивительно, что у США есть причины занервничать. Ведь это только начало. Китай продолжает военно-морское строительство, строит новые корабли, новые типы подлодок. На подходе новый катапультный авианосец, который будет генерировать минимум в три раза больше самолето-вылетов, чем варианты «Кузнецова» на китайской службе. А главное, он будет нести новые уже чисто китайские самолеты – истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, может быть, и военно-транспортные, по типу американских палубных С-2.

    Для США – это соперник уровня императорской Японии в 1930–1940-х годах. Сейчас рост Китая в США сравнивают именно с наращиванием военных возможностей японцев перед Второй мировой.

    ВМС НОАК показывает то, что можно сделать с таким же авианосцем, как у нас, и с такими же самолетами. Как Китаю удалось добиться таких показателей?

    Первое: китайцы понимают, что военная служба – это прежде всего подготовка к войне. Китайские летчики и моряки знают, что им придется сражаться и, возможно, погибнуть.

    Второе – китайцы копируют лучшие практики применения авианосцев. Вся организация деятельности их палубных команд скопирована с ВМС США, и это дало эффект. Кроме того, следом за американцами, анализируя опыт полетов первого набора палубных летчиков, китайцы пришли к выводу о том, что палубного летчика нужно сразу же учить как палубного, с училища. Только так у него вырабатываются нужные рефлексы. Добавляем к этому китайский патриотический подъем, активно поддерживаемый китайскими властями – и получаем результат.

    Факт, малоизвестный в России. 25 ноября 2012 года в возрасте 51 года на борту авианосца «Ляонин» после успешной посадки китайского палубного истребителя J-15 на авианосец скончался его генконструктор и гендиректор Shengyang Aircraft Industry Corporation Ло Ян. Причиной стало предельное истощение сил главного конструктора, вызванное масштабом впервые решаемой в Китае задачи, которую он тащил на себе. Во время посадок J-15 на палубу он мог находиться в 20 метрах от точки касания, чтобы наблюдать за поведением самолета. Ло Ян пожертвовал собой ради будущего китайской военно-морской авиации.

    Когда-то давно китайцы учились у нас. Именно СССР стоял у истоков первой китайской индустриализации с начала 1950-х годов и до разрыва сотрудничества после ХХ съезда КПСС. А ведь китайская культура и тогда была самой древней из существующих, китайцы осознавали себя великим народом, но это им не помешало учиться у СССР, который тогда существовал менее сорока лет.

    Нет ничего зазорного, чтобы сейчас поучиться у Китая, которому еще 20 лет назад мы массово продавали оружие, и строевые авианосцы которого – копия нашего. Возможно, ВМФ России стоило послать группу наблюдателей из состава морской авиации и командования авианосцем для обмена опытом. Вряд ли китайцы отказали бы своим российским коллегам. Хотя бы в знак благодарности за то, что они базируют свои нынешние успехи в том числе на российской (советской) традиции. Впрочем, китайцы продолжат подобные учения, и возможности обратиться к ним за обменом опытом еще представятся.

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