Принца Гарри обвинили в нападках и травле после ухода из Sentebale

Председатель Sentebale обвинила принца Гарри в нападках и травле после его ухода

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Sky News, председатель благотворительной организации Sentebale, Софи Чандаука, выдвинула обвинения против британского принца Гарри в «нападках и травле». Эти заявления последовали после того, как Гарри покинул организацию, основанную им в 2006 году в память о его матери, принцессе Диане, для борьбы с СПИД и ВИЧ в Африке.

Принц Гарри объявил об уходе из Sentebale во вторник, после того как другие попечители также покинули организацию из-за разногласий с Чандаукой. Причиной конфликта стала концентрация сборов средств на Африке.

Чандаука заявила, что Гарри якобы разрешил опубликовать компрометирующую новость, не уведомив об этом руководство. Однако источник Sky News, близкий к бывшим попечителям Sentebale, опроверг эти обвинения, назвав их «абсолютно беспочвенными».

Как писала газета ВЗГЛЯД, младший сын короля Карла III принц Гарри официально сменил место жительства на Соединенные Штаты, его иммиграционные документы будут обнародованы по решению суда США, а принц Гарри и News Group Newspapers урегулировали спор о незаконном сборе информации в досудебном порядке.