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Принц Гарри официально сменил место жительства на США
Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри официально сменил место жительства на Соединенные Штаты, сообщает британская Регистрационная палата.
Согласно выписке от 17 апреля, в качестве нового места жительства принца Гарри Чарльза Альберта Дэвида герцога Сассекского указаны США. Изменение вступило в силу 29 июня 2023 года, однако информация об этом стала доступна только 15 апреля, передает ТАСС.
Данное изменение отражено в документах благотворительной организации Travalyst Limited, где принц Гарри числится как «лицо со значительным контролем».
39-летний принц Гарри занимает пятую строчку в очереди наследования британского престола. В январе 2020 года он вместе со своей супругой Меган Маркл, уроженкой США, принял решение отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Это повлекло за собой потерю права официально представлять монарха во время зарубежных визитов, выполнять церемониальные обязанности и использовать титул «Их Высочества».
Ранее сообщалось, что британский король Карл III лишил своего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл коттеджа Фрогмор в Виндзоре, что ставит под вопрос возможное приглашение принца Гарри и его супруги на коронацию короля в мае.