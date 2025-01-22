Принц Гарри урегулировал спор с NGN о частной жизни

Принц Гарри достиг досудебного соглашения с NGN по делу о вмешательстве в частную жизнь

Tекст: Ольга Иванова

Британский принц Гарри урегулировал спор с медиакомпанией News Group Newspapers (NGN) по обвинению в незаконном вмешательстве в его частную жизнь, сообщает ТАСС. Компания, издающая The Sun, принесла извинения и согласилась выплатить компенсацию за «серьезное вторжение в частную жизнь» принца.

Адвокат Дэвид Шерборн представил заявление от NGN в суде, где компания извинилась за «незаконный сбор» информации о принце и за взлом его телефона. Также были принесены извинения за освещение частной жизни его матери, принцессы Дианы.

Иск был подан вместе с Томом Уотсоном, бывшим заместителем лидера Лейбористской партии. Хотя размер компенсации не разглашен, предполагается, что предложение компании было достаточно выгодным, чтобы урегулировать спор до начала слушаний. NGN также извинилась перед Уотсоном за наблюдение в 2009 году и согласилась выплатить ему компенсацию.

Ранее группа из 45 человек, включая Хью Гранта, принца Гарри и Винса Кейбла, подала в суд новые обвинения против Руперта Мердока.