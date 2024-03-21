Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.4 комментария
Политики и знаменитости выдвинули обвинения против Мердока в Лондоне
Financial Times: Политики и знаменитости выдвинули новые обвинения против Руперта Мердока в Лондоне
Группа из 45 человек, включая Хью Гранта, принца Гарри и Винса Кейбла, подала в суд новые обвинения против медиамагната Руперта Мердока, сообщила Financial Times.
По данным издания, истцы утверждают, что Мердок лично знал о незаконном прослушивании телефонов журналистами его таблоидов, передает ТАСС.
По их словам, News Corp, медиахолдинг Мердока, преследовал своих противников, используя незаконные методы сбора информации. Мердок, его сын Джеймс и другие руководители News Corp также фигурируют в деле, слушания по которому назначены на январь 2025 года.
Истцы утверждают, что News Corp «преследовал» тех, кого считал «барьером» на своем пути, используя «незаконный сбор информации» и «навязчивое наблюдение». Они также утверждают, что Мердок знал о «характере и масштабах» этих правонарушений еще с 2004 года. News of the World, один из таблоидов Мердока, был закрыт в 2011 году после скандала с прослушиванием телефонов. NGN, британская дочерняя компания News Corp, уже извинилась перед жертвами и выплатила им компенсацию.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что американский медиамагнат Руперт Мердок решил покинуть пост главы правления корпораций Fox и News.
Напомним, по данным СМИ, глава американского государства Джо Байден считает Руперта Мердока «самым опасным человеком в мире».