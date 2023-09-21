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Медиамагнат Мердок решил уйти с поста главы своих корпораций
CNBC: Американский медиамагнат Мердок уходит с поста главы правления Fox и News
Американский медиамагнат Руперт Мердок решил покинуть пост главы правления корпораций Fox и News, сообщил телеканал CNBC.
Отмечается, что официально об его уходе объявят в ноябре. Руперту Мердоку уже 92 года, он будет почетным председателем каждой компании. Возглавит News Corp его сын Лахлан Мердок, он же будет на посту гендиректора Fox, передает РИА «Новости».
Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Также он владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, и информационным агентством Dow Jones.
Напомним, по данным СМИ, глава американского государства Джо Байден считает Руперта Мердока «самым опасным человеком в мире».