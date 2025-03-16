Суд США обязал обнародовать иммиграционные документы принца Гарри

Tекст: Дарья Григоренко

Суд США обязал Министерство внутренней безопасности опубликовать отредактированную версию иммиграционных документов принца Гарри. Это постановление возникло из-за запроса о предоставлении информации от аналитического центра the Heritage Foundation. Центр считает, что герцог Сассекский мог скрыть факты употребления наркотиков, что должно было повлиять на получение визы в США, пишет Sky News.

Судья Карл Николс постановил, что документы должны быть опубликованы не позднее вторника, несмотря на ранее высказанное мнение, что общественный интерес к этому низкий. Тем не менее, Фонд «Наследие» добивается пересмотра решения, мотивируя это заявлениями Гарри в мемуарах о прошлом употреблении кокаина и других веществ.

В своих мемуарах Гарри говорил о своих экспериментах с наркотиками, отмечая, что марихуана помогла ему. Это вызвало дополнительные вопросы о честности его заявления на визу. В феврале Министерство внутренней безопасности согласилось обнародовать отредактированную версию форм, чтобы не раскрывать лишнюю информацию.

В феврале президент Дональд Трамп исключил возможность депортации Гарри из США, заявив The New York Post: «Я оставлю его в покое». Он добавил: «У него и так хватает проблем с женой. Она ужасна».

Меган Маркл, в свою очередь, открыто критиковала Трампа, называя его «женоненавистником» и «разжигающим рознь». В интервью с Найджелом Фараджем американский лидер подчеркнул, что принц Гарри не должен получать привилегий, если были нарушены законы о наркотиках. Он сказал: «Нет. Нам нужно выяснить, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он солгал, им придется принять соответствующие меры».

В январе The Daily Express писала, что администрация президента США может депортировать принца Гарри из США, если будет доказано, что он предоставил ложные сведения в своих иммиграционных документах.