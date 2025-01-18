СМИ: Трамп может депортировать принца Гарри из США

The Daily Express: Принц Гарри может быть депортирован из США из-за вопросов о визе и наркотиках

Tекст: Мария Иванова

Директор Центра свободы им. Маргарет Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Найл Гардинер заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать депортацию принца Гарри из страны. Как пишет газета The Daily Express, это может произойти в ближайшие месяцы. Ключевым вопросом является информация о возможном сокрытии принцем Гарри фактов о его наркотическом опыте при подаче на визу в США, передает ТАСС.

Heritage Foundation с 2023 года пытается выяснить, сообщал ли принц Гарри о своем опыте употребления наркотиков при получении американской визы. Министерство внутренней безопасности США отказало в раскрытии соответствующих документов. Гардинер подчеркивает, что ложная информация в иммиграционных заявлениях является уголовным преступлением и может привести к депортации.

Опасения усилились после выхода в январе 2023 года автобиографии принца Гарри под названием Spare, где он признался в употреблении кокаина и других наркотиков. В марте 2024 года Трамп в интервью телеканалу GB News намекнул на нежелательные последствия для Гарри, если тот нарушил визовые правила. Однако прямого ответа на вопрос о депортации принца Трамп избегает.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл с 2020 года проживают в США после отказа от ролей старших членов британской королевской семьи. Вопрос о законности визы Гарри уже несколько месяцев обсуждается в американских СМИ, но пока остается без окончательного разрешения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри может быть депортирован из Соединенных Штатов после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Принц Гарри может покинуть Соединенные Штаты, если Дональд Трамп вновь займет пост президента США, сообщал американский политик.

Между тем болезнь короля Британии Карла III оказалась серьезной неожиданностью для принца Гарри, нарушив его планы о прощении от отца.