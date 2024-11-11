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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    11 ноября 2024, 11:59 • Новости дня

    Daily Mail: Трамп может депортировать принца Гарри из США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Принц Гарри может быть депортирован из Соединенных Штатов после вступления Дональда Трампа в должность американского президента в январе 2025 года.

    Трамп рассматривает возможность депортации принца Гарри из страны. Визовый статус принца оказался под вопросом после того, как он признался в своих мемуарах в употреблении запрещенных веществ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

    Согласно правилам въезда в США, подобная информация должна быть указана в иммиграционных документах, однако они до сих пор не были раскрыты.

    Аналитический центр Heritage Foundation собирался опубликовать данные о визовом статусе принца, но не мог сделать это из-за запрета действующего президента Джо Байдена.

    Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае возвращения на пост президента США принц Гарри может покинуть Соединенные Штаты.

    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

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    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    Дональд Трамп – младший сделал заявление о будущем Владимира Зеленского. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал ролик в черно-белом цвете, на котором изображен Зеленский, окруженный падающими долларами.

    Ролик сопровождался надписью: «У тебя осталось 38 дней до потери пособия». Как предполагают аналитики, Трамп-младший имел в виду дату 17 декабря, когда выборщики официально утвердят победу Трампа-старшего на выборах.

    При этом официальное вступление Дональда Трампа в должность президента США должно состояться 20 января.

    Ранее Илон Маск поддержал мнение о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США, которые поддерживают продолжение военного конфликта.

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    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    10 ноября 2024, 11:10 • Новости дня
    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО

    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход США из НАТО

    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может использовать президентские полномочия для обхода закона о запрете на выход из НАТО, принятого при Джо Байдене.

    Дональд Трамп, победив на выборах президента США, может обойти закон, принятый при Джо Байдене, который требует одобрения Сената двумя третями голосов для выхода из НАТО, сообщает Politico. Эксперты в области права полагают, что Трамп может сослаться на свои президентские полномочия в сфере внешней политики для обхода этой нормы.

    Ситуация напоминает случай с выходом США из Договора по открытому небу при Трампе, когда Конгресс требовал уведомления за 120 дней до выхода, но Минюст считал, что это нарушает конституционные полномочия президента. Согласно мнению научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, действующий закон о НАТО не безупречен, и шаги Трампа могут привести к конституционному конфликту с Конгрессом.

    Андерсон подчеркнул, что Конгресс может оспорить действия президента в суде, если он посчитает закон неконституционным. Профессор Кертис Брэдли добавил, что только Конгресс может подать иск в этой ситуации, и неясно, поддержат ли его республиканцы в Сенате. Он также отметил, что подобное дело может быть рассмотрено в Верховном суде США.

    Позиция Трампа по членству США в НАТО остается неопределенной. В 2018 году экс-советник республиканца Джон Болтон упоминал о планах Трампа вывести страну из альянса. В 2023 году появились слухи о возможности инициирования выхода США из блока, однако окончательное решение пока не принято.

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    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    10 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

    Песков заявил, что заявления Трампа о мире выгодно отличают его от Байдена

    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире выгодно отличают его от действующей администрации в Вашингтоне.

    «По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше – трудно сказать», – заявил Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    По мнению Пескова, президентские выборы в США вряд ли окажут значительное влияние на будущее мировое устройство. «Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Песков считает, что рассуждения о том, дадут ли Трампу в ближайшем будущем возможность выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам. Москва намерена продолжать следовать своим планам по достижению поставленных целей, подчеркнул он. «Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, но, наверное, лучше этот хлеб оставить американистам и политологам. Мы можем только смотреть, что будет», – сказал Песков.

    В субботу агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

    Ранее Песков отметил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    8 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Названы первоочередные планы Трампа на посту президента

    Советник Трампа Миллер рассказал о первоочередных планах следующего президента США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, активно обсуждает с командой меры по обеспечению безопасности границ и восстановлению экономики, считая свою победу мандатом на реализацию предвыборной программы.

    Выигравший выборы президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность, сообщает CNN. «Победа в народном голосовании меняет все. Это дает мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета», – заявил советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

    По данным канала, Трамп намерен сосредоточиться на обеспечении безопасности границ, восстановлении экономики и отмене энергетических ограничений. Он также хочет более тщательно подойти к подбору команды, чтобы на ключевых позициях были люди, «которые не только компетентны, но и преданы».

    Трамп стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков 17 декабря должна проголосовать в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года, подчеркнув важность упорядоченной передачи власти для американского народа.

    В своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах Байден заявил, что Харрис действовала при чрезвычайных обстоятельствах и возглавила историческую кампанию. Вице-президент США Камала Харрис выступила перед сторонниками после поражения на выборах и подчеркнула необходимость признания результатов голосования.

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    8 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа

    СМИ: Зеленский намерен укрепить отношения с Трампом до его инаугурации в 2025 году

    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    По сообщению El Pais, Зеленский активно работает над укреплением отношений с Дональдом Трампом, избранным недавно президентом США. Передача власти в США запланирована на январь 2025 года, и, как сообщается, сближение позиций до этой даты является одной из приоритетных задач для Киева.

    Издание пишет, что в ближайшие недели Зеленский и его команда предпримут дипломатическое наступление, целью которого станет убедить Дональда Трампа в важности продолжения военной помощи Украине, поскольку, по мнению Киева, сокращение поддержки может повлиять на глобальное лидерство США.

    Выборы в США завершились 6 ноября, и хотя официальные итоги еще не обнародованы, американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп уже набрал необходимое количество выборщиков для победы. Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, признала свое поражение, признав Трампа избранным президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подметила, что Киев стремится угодить как демократам, так и республиканцам. В разговоре с Трампом Зеленский отметил, что тот не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что быстрый мир возможен, если администрация Трампа проявит готовность к переговорам. Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг сообщения о предполагаемых планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине, назвав их «вбросами».

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    10 ноября 2024, 03:31 • Новости дня
    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию

    Трамп заявил об отсутствии планов пригласить Хейли и Помпео в свою администрацию

    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию экс-постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего госсектаря Майка Помпео.

    И Хейли, и Помпео ранее занимали высокие посты в американской администрации в первый срок президентства Трампа. «Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», – приводит ТАСС заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео.

    В мае Хейли, которая боролась с Трампом за республиканскую номинацию, заявила о намерении голосовать за него. СМИ сообщали, что предвыборный штаб Трампа рассматривал Хейли на место кандидата в вице-президенты.

    Глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков высказывал опасения, что «вашингтонское болото» вновь постарается сковать Трампа. По мнению Пушкова, политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как Помпео, могли бы попасть во «внешнеполитическую команду» Трампа.

    Коментарии (3)
    11 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций, сообщил телеканал CNN.

    Стефаник является членом Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк и занимает высокопоставленное положение среди республиканцев в нижней палате, передает «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

    Она известна как надежный союзник Трампа и активный сборщик средств для Республиканской партии.

    На данный момент пост постоянного представителя США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд, которая была назначена в феврале 2021 года. Однако с избранием Трампа на пост президента возможны кадровые изменения в дипломатическом корпусе США.

    Выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Также политик подчеркнул, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Инаугурация пройдет 20 января 2025 года.

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    8 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа

    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после избрания Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента.

    Как сообщает Origo, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что после избрания Дональда Трампа президентом США Соединенные Штаты прекратят участие в конфликте на Украине. Орбан отметил, что в случае победы демократов страдания продолжились бы, а на сегодняшний день очевидно военное поражение Украины.

    Также Орбан подчеркнул, что конфликт нанес значительный ущерб всему миру, и страны заплатили высокую цену за время правления действующего президента Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО. Орбан считает, что победа Трампа закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

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    8 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эрдоган заявил, что Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине

    Эрдоган заявил о перспективе быстрого завершения конфликта на Украине усилиями Трампа

    Эрдоган заявил, что Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Эрдоган отметил, что усилия Запада, возглавляемого Соединенными Штатами, могут ускорить урегулирование. Турция, по его словам, с самого начала конфликта избрала сторону мира и поддерживала контакты с обеими сторонами, игнорируя попытки занять чью-либо сторону, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркивает, что увеличение вооружений и хаоса не приведет к завершению войны на Украине, тогда как диалог и дипломатия могут открыть путь к миру. Турции удавалось усаживать конфликтующие стороны за стол переговоров, и она готова сделать это вновь. Президент Турции отмечает, что страна сосредоточила усилия на достижении мира и продолжает работать в этом направлении.

    Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Трамп сможет повлиять на урегулирование кризиса в Газе. Он отметил, что Трамп обещал положить конец конфликтам, инициированным Израилем, и выразил желание, чтобы это обещание было выполнено. Турецкий лидер подчеркнул важность установления прочного мира на Ближнем Востоке и предупредил, что продолжение нынешней политики только усугубит ситуацию.

    Эрдоган считает, что президентство Трампа может значительно повлиять на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. По его мнению, шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в этом регионе, будут способствовать укреплению глобального мира. В противном случае распространение конфликтов приведет к серьезным последствиям для всех.

    Ранее сообщалось, что приоритетной задачей для офиса президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие недели станет сближение позиций с Дональдом Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе.

    При этом Трамп не раскрыл Зеленскому свой план завершения конфликта на Украине, оставив его в неведении относительно своих намерений.

    Высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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