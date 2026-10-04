Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Во Франции нашли фургон с убитым мужчиной и мигрантами
Во Франции обнаружили британский фургон с застреленным мужчиной и мигрантами
На севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с британскими номерами, внутри которого находились около десяти нелегальных мигрантов и тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщили СМИ.
Как пишет France Presse со ссылкой на прокуратуру, тело 47-летнего мужчины с пулевым ранением в голову находилось на пассажирском сиденье. Внутри машины также скрывались около 10 иностранцев, незаконно пребывающих на территории Франции, передает РИА «Новости».
Фургон стоял в зоне отдыха у автомагистрали недалеко от Труа на севере Франции. Прокуратура задержала подозреваемого по этому делу.
По данным следствия, в районе парковки были слышны выстрелы, после чего несколько человек скрылись. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и нарушении миграционного законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Telegraph сообщила о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.
В августе нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки.
В июне Францию застало врасплох письмо о миграционных центрах.