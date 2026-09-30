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    Илья Ухов Илья Ухов Россия идет путем собирания исторических земель

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжений капиталов и людей.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 11:05 • Новости дня

    Telegraph: Британия и Франция расторгнут сделку по обмену мигрантами

    Telegraph: Британия и Франция в октябре расторгнут сделку по обмену мигрантами

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии и Франции намерены к концу октября завершить действие совместной программы по обмену мигрантами, пересекающими Ла-Манш, пишут СМИ.

    Британия и Франция планируют расторгнуть соглашение об обмене мигрантами по схеме «один въезжает, один выезжает» к концу октября, передает РИА «Новости».

    «Рейсы, доставляющие мигрантов, переплывших Ла-Манш, обратно во Францию, будут продолжаться еще месяц, однако эта программа должна завершиться к концу октября», – цитирует издание французских чиновников.

    Летом 2025 года Лондон и Париж договорились о схеме обмена, позволяющей британским властям высылать часть нелегалов обратно во Францию в обмен на прием беженцев с легальным статусом. За время действия программы в рамках схемы было выслано более тысячи мигрантов, а Британия приняла аналогичное количество просителей убежища.

    Французская сторона намерена прекратить действие программы, поскольку предпочитает, чтобы бремя приема прибывающих через Ла-Манш мигрантов разделили все страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Лондон и Париж договорились о запуске пилотной схемы обмена мигрантами.

    В августе британский премьер-министр Кир Стармер объявил о первых задержаниях нелегалов в рамках этой сделки.

    В сентябре пролив Ла-Манш за сутки пересекли рекордные 781 человек.

    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    27 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    Режим ЧС ввели возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии
    Режим ЧС ввели возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии
    @ Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В окрестностях британского военного аэродрома задержали нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки, их автомобили сейчас обследуют армейские специалисты.

    Инцидент произошел в окрестностях военного аэродрома в графстве Глостершир, передает ТАСС. Местная полиция сообщила об аресте подозреваемых и начале эвакуации жителей деревни Уэлфорд.

    «В настоящее время специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств. Местных жителей эвакуируют в расположенный неподалеку спортивно-развлекательный центр», – заявили в правоохранительных органах.

    Телеканал Sky News отмечает, что база Фэрфорд задействовалась американскими военными для нанесения воздушных ударов по Ирану. На объекте дислоцируются штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения и 420-я авиационная эскадрилья.

    Аэродром считается предпочтительной передовой площадкой для размещения бомбардировщиков Командования глобальных ударов ВВС США в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили ежегодное авиашоу на базе Фэрфорд из-за активности американских военных.

    Американские стратегические бомбардировщики возвращались на этот аэродром после выполнения боевых задач над территорией Ирана.

    Британские власти разрешили Вашингтону использовать свою военную инфраструктуру для поражения иранских целей.

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    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    29 сентября 2026, 12:54 • Новости дня
    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП

    Государственный долг Франции вырос почти до 3,6 трлн евро

    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственный долг Франции по итогам июня вырос почти до 3,6 трлн евро, составив 119% валового внутреннего продукта страны.

    Государственный долг Франции по итогам июня достиг почти 3,6 трлн евро, что составляет 119% валового внутреннего продукта страны, пишет Politico.

    Показатели были опубликованы на фоне растущего пессимизма относительно будущего французской экономики. Уровень долга страны начинает приближаться к показателям Италии и Греции при стагнирующем экономическом росте. В начале месяца премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о планах предложить сокращение расходов на 54 млрд евро в бюджете на 2027 год.

    Глава правительства пообещал снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году, однако возможности кабмина получить достаточную поддержку для реализации этих планов остаются неясными. Франция установила цель по дефициту на уровне 5% в текущем году, но, вероятнее всего, не достигнет ее из-за ограниченного экономического роста и повышения цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо. В прошлом месяце премьер-министр страны Себастьян Лекорню отказался от участия в президентской гонке. Летом французский парламент отклонил вотум недоверия правительству Лекорню.

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    29 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников

    Во Франции полиция задержала 440 человек на протестах старшеклассников

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции задержала 440 человек во время протестных акций старшеклассников по всей стране, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.

    Около двух третей задержанных были помещены под стражу. В основном задержания проводились за порчу имущества и нападения на полицейских. Большинство задержанных – несовершеннолетние, передает ТАСС.

    В ходе беспорядков пострадали 48 полицейских, в семи случаях в них бросали соляную кислоту.

    Старшеклассники уже неделю протестуют в парижском регионе против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты иногда перерастают в беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией.

    Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек.

    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек.

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    28 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия

    Лондонский мост Ватерлоо могут закрыть из-за износа и нехватки средств на ремонт

    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия
    @ Wilfried Wirth/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лондонский мост Ватерлоо может быть закрыт в ближайшие три-четыре года, если не будут проведены жизненно важные ремонтные работы, что подчеркивает проблему изношенной инфраструктуры британской столицы.

    Проверка моста, соединяющего Южный берег и лондонский Вест-Энд, выявила повреждения от воды и трещины шириной до 2 миллиметров. Без проведения ремонтных работ к концу 2029–2030 финансового года могут потребоваться дополнительные меры, включая введение ограничений по весу или полное закрытие сооружения, пишет Bloomberg.

    Отмечается, что проблема речных переправ в Британии усугубляется интенсивным движением и экстремальными погодными условиями. Ситуация обострилась за последние семь лет из-за проблем с финансированием. Городской совет Вестминстера запросил 6 млн фунтов стерлингов на ремонт моста Ватерлоо, по которому ежедневно проезжает более 25 тыс. автомобилей.

    В Лондоне мосты управляются и финансируются различными структурами, включая Транспортную службу Лондона (TfL), местные советы и благотворительный фонд City Bridge Foundation. Эта фрагментированная система заставляет советы оплачивать дорогостоящие ремонтные работы, на которые у них нет средств. В апреле был создан Фонд инфраструктуры на 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов) для помощи советам, однако распределение средств пока не объявлено.

    Ранее другие исторические мосты Лондона также сталкивались с проблемами. Мост Хаммерсмит был закрыт для автомобилей в 2019 году, а мост Альберта – в феврале. TfL ввела ограничения по весу на мосту Воксхолл и предупредила о возможных дополнительных ограничениях к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом полицейская лодка врезалась в Вестминстерский мост в Лондоне.

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    30 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Politico: Клан Ле Пен захватил партию на фоне скандала с Барделла

    Ле Пен доверила управление партией родственникам на фоне скандала с Барделла

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии президентских выборов Марин Ле Пен передает управление партией своим родственникам, ограничивая политическое влияние обвиненного в антисемитизме Джордана Барделла, пишут СМИ.

    Французский политик концентрирует власть в руках ближайшего окружения, пишет Politico.

    Племянница политика Нольвенн Оливье стала директором по коммуникациям, а отошедшая от политики яркая соратница Марин Ле Пен Марион Марешаль вернулась к активной работе. Зять Филипп Оливье теперь участвует в главных предвыборных совещаниях партии.

    Кадровые перестановки происходят на фоне трудностей председателя партии Джордана Барделла. Политика обвинили в антисемитизме, однако Марин Ле Пен публично поддержала коллегу. «Система пойдет на все, включая самые отвратительные вещи, чтобы попытаться помешать этому импульсу», – заявила она.

    Однако внутри политической силы позиции председателя стремительно ослабевают. Соратников Джордана Барделла массово отстраняют от должностей или исключают. Самого руководителя даже не пригласили выступить на недавнем парламентском собрании фракции.

    Ранее председатель готовился стать запасным кандидатом в президенты, но теперь его влияние на курс резко сократилось. Союзники политика настаивали на финансовой осторожности, тогда как Марин Ле Пен сделала ставку на защиту пенсий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентской кампании.

    Недавние опросы предсказали политику победу во втором туре выборов весной 2027 года.

    При этом французские банки отказались финансировать предвыборную кампанию партии «Национальное объединение».

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    27 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    В Британии описали последствия запрета экспорта дизтоплива США

    Tекст: Ольга Иванова

    Потенциальный запрет экспорта дизельного топлива из США грозит Британии резким ростом цен и ускорением инфляции, ударом по аграриям, строителям и перевозчикам, пишет британская газета Telegraph.

    Возможная остановка поставок дизельного топлива из США может иметь катастрофические последствия для Британии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Telegraph. По оценке издания, резкий скачок цен на дизтопливо в таком случае ускорит инфляцию, прежде всего из-за удорожания работы сельскохозяйственного и строительного секторов, а также грузоперевозок.

    Telegraph подчеркивает: «Запрет на экспорт дизеля поставит Великобританию в сильную зависимость как от импорта энергоносителей, так и от ненадежных зарубежных инвесторов». При этом газета указывает, что Лондону будет сложно быстро найти альтернативу в Европе, и напоминает, что до начала конфликта на Украине около 20% импорта дизтоплива в страну приходилось на Россию.

    Инициатором идеи запрета назывался президент США Дональд Трамп, который ранее выступил за ограничение экспорта дизельного топлива на фоне роста цен на энергоносители. После этого, по данным газеты The Wall Street Journal, руководители компаний Chevron и ExxonMobil начали обращаться к чиновникам американской администрации, пытаясь не допустить реализации этого шага.

    Во власти России ранее заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов стал серьезной ошибкой. По их оценке, такие решения ведут к еще более сильной зависимости от поставок по высоким ценам, тогда как государства, отказавшиеся от прямых закупок, продолжают покупать российскую нефть и газ через посредников дороже и, как ожидается, будут делать это и дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил о возможной самой суровой с 2022 года зиме в ЕС на фоне 40-процентного роста цен на дизельное топливо.

    Издание Politico сообщило о планах администрации президента США Дональда Трампа ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива для снижения рекордных цен перед выборами.

    Газета The Wall Street Journal пишет о кампании нефтегазовой отрасли США по убеждению властей отказаться от поддержанного Дональдом Трампом запрета на экспорт дизеля.

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    27 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял посетителей ресторана во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французской коммуне Венисье вооруженный автоматом преступник обстрелял террасу заведения, тяжело ранив восемнадцатилетнюю посетительницу.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости». Неизвестный подъехал к зданию на электросамокате и выпустил очередь по людям. На месте происшествия полицейские обнаружили около 20 гильз.

    «Стрельба произошла в ночь на воскресенье в Венисье. Три человека были ранены, один из них находится в угрожающем жизни состоянии», – отмечает местное издание Lyon Mag.

    Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние 18-летней девушки оценивается как критическое. Прокуратура проверяет возможную связь нападения с разборками наркоторговцев, которые регулярно происходят в южных регионах страны. Известно, что в феврале возле этого же заведения уже фиксировали вооруженный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Марселе в результате вооруженного нападения погиб двадцатилетний мужчина.

    В начале того же месяца неизвестный ранил из автомата шестерых человек в коммуне Валанс.

    В июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

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    27 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Британия объявила об открытии литиевого рудника в Корнуолле

    Tекст: Ольга Иванова

    На юго-западе Британии запустят проект литиевого рудника в Корнуолле с годовой мощностью около 1,5 тыс. тонн карбоната лития.

    Власти Британии объявили об открытии на юго-западе страны нового рудника по добыче лития в графстве Корнуолл, передает РИА «Новости». Проект рассчитан на производство около 1,5 тыс. тонн карбоната лития в год.

    «Компания Geothermal Engineering Limited инвестирует около 43 млн фунтов стерлингов (57 млн долларов) в новый литиевый рудник в Корнуолле при поддержке государственного фонда DRIVE35, выделившего на проект почти 10 млн фунтов стерлингов», – говорится в заявлении британского министерства по делам бизнеса.

    Коммерческое производство на руднике должно начаться в 2029 году, его годовой объем, по данным ведомства, позволит выпускать свыше 180 тыс. аккумуляторов для электромобилей. В официальном заявлении уточняется, что в перспективе предприятие способно выйти на производство десятков тысяч тонн карбоната лития в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кызыле премьер-министру Михаилу Мишустину представили планы по разработке Тастыгского месторождения лития с запуском в 2028 году.

    Отечественная промышленность в перспективе четырех–семи лет сможет полностью удовлетворить внутренний спрос на литий.

    Международное энергетическое агентство спрогнозировало рост мирового спроса на литий к 2040 году в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    28 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Задержанные у авиабазы ВВС США Фэрворд оказались британцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все пять человек, задержанных в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, оказались гражданами Британии.

    Возраст задержанных мужчин составляет от 23 до 25 лет, все они проживают в Лондоне, передает ТАСС. Их подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах и закона о терроризме.

    Расследование ведет Контртеррористическое подразделение лондонской полиции. Задержанные находятся под стражей. Другие детали об их личностях и возможных мотивах не приводятся.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вели расследование в отношении задержанных, которые, по его словам, «намеревались нанести серьезный ущерб» авиабазе.

    База Фэрфорд в графстве Глостершир использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. На ней дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи. База описывается как «предпочтительный передовой аэродром для размещения бомбардировщиков в Европе» Командования глобальных ударов ВВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В середине месяца в США задержали сторонника ИГ, готовившего теракт.

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    29 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе

    Протесты старшеклассников привели к погромам в 15 школах Иль-де-Франса

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе Франции Иль-де-Франс во время протестов старшеклассников пострадали 20 человек, акты вандализма зафиксированы в 15 лицеях, сообщила глава региона Валери Пекресс.

    Предварительный ущерб, нанесенный зданиям учебных заведений, оценивается в 200 тыс. евро. Всего была парализована работа около 40 школ, передает ТАСС.

    По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в ходе протестов, которые прошли почти в 180 лицеях, задержаны 164 человека. Большинство учебных заведений, затронутых акциями, находятся в регионе Иль-де-Франс, однако протесты прошли также в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле.

    Старшеклассники проводят акции уже неделю. Они выступают против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты периодически перерастают в беспорядки, сопровождаются поджогами и столкновениями с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек. Полиция применила дубинки для разгона протестующих.

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    28 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    В Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном

    Sky News: В Британии ищут связь задержанных у базы ВВС с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы Британии проверяют возможную причастность Ирана к инциденту возле базы военно-воздушных сил Фэрфорд, где размещены американские бомбардировщики, сообщают британские СМИ.

    Британская контртеррористическая полиция начала проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В материале не уточняется, на чем именно основываются подобные подозрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция задержала нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Весной на эту базу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-1.

    Министерство обороны Британии подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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