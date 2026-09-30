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McDonald's дополнительно сократил меню во всех ресторанах на Украине
Сеть McDonald's объявила о сокращении меню на Украине из-за проблем со складами
Сеть ресторанов McDonald's второй раз за два дня сократила ассортимент блюд на Украине из-за повреждения логистических складов.
Американская сеть быстрого питания вновь ограничила ассортимент блюд в украинских филиалах, передает РИА «Новости». Точный список доступных позиций пока не раскрывается.
«Мы временно переходим на сокращенное меню во всех ресторанах McDonald's на Украине», – говорится в заявлении компании. Причиной такого решения стали повреждения складов логистического партнера сети.
В начале сентября компания уже ограничивала меню, объясняя это логистическими трудностями и воздушными тревогами. Тогда глава киевского управления Госпотребслужбы Анатолий Катеренчук советовал горожанам создавать запасы еды и воды на десять дней для предотвращения паники.
СМИ регулярно публикуют кадры пустых полок в магазинах от Львова до Киева, сообщая о росте цен на продукты на 20-30%. Ранее крупнейшая украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сократила ассортимент блюд на Украине из-за регулярных воздушных тревог.
Местные жители массово скупали товары в магазинах на фоне масштабного коллапса торговых сетей.