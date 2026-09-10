  • Новость часаКолесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией
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    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    10 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 13:28 • Новости дня

    Украинский McDonald's сократил меню из-за проблем с поставками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские рестораны McDonald's временно ограничили ассортимент предлагаемых блюд из-за перебоев с доставкой продовольствия и регулярных воздушных тревог.

    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине объявила о сокращении меню, передает РИА «Новости».

    Решение принято на фоне логистических проблем и частых воздушных тревог, затрудняющих поставки продуктов.

    «Из-за частых и продолжительных воздушных тревог мы сталкиваемся с задержками в поставках продукции в рестораны. Чтобы сохранить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов временно переходит на сокращенное меню», – сообщила компания в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по украинским складам спровоцировали дефицит продуктов в магазинах.

    Местные жители на фоне паники массово скупили базовые продовольственные товары.

    Крупная сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу еды в одни руки.

    9 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой
    Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой
    @ Andrey Chepakin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что отказалась от использования родного языка из-за его превращения в инструмент политической манипуляции.

    Приходько заявила о переходе на русский язык из-за политизации мовы, передает телеканал RT. «Это не для того, чтобы было что-то хорошо», – подчеркнула исполнительница. Артистка выразила недовольство тем, что украинский язык стал инструментом манипуляции в обществе.

    Ранее она предупреждала, что разжигание языкового конфликта на Украине ведет страну к гражданской войне.

    Напомним, Анастасия Приходько получила известность в России после победы в проекте «Фабрика звезд» и участия в Евровидении-2009. Однако после 2014 года певица начала выступать с резкой критикой в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Анастасия Приходько раскритиковала резкие призывы к нападениям на русскоязычных граждан.

    Ранее другая украинская певица Настя Каменских рассказала, что после перехода на украинский язык у нее пропал голос и вылезла киста.

    В начале сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за русскоязычную переписку в чатах.

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    9 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины впервые атаковали арктическую территорию Уральского федерального округа, вызвав пожар на объекте топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника, сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога.

    В результате инцидента на территории Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся объект топливно-энергетического комплекса, сообщил Жога в своем канале в Max. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа», – написал он.

    Жога уточнил, что возгорание началось после падения обломков сбитого дрона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, так как весь персонал предприятия успели эвакуировать заранее.

    Полпред добавил, что противник стремится нанести урон экономике и посеять панику среди населения. Он призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.

    Напомним, в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    В конце лета обломки вражеских дронов упали на жилые здания в Екатеринбурге.

    Весной полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости уральских регионов для украинских ударов.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    10 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с тем, что его риторика в последние годы стала жестче, а повлияли на это некоторые обстоятельства и страны.

    «Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно», – заявил он в интервью газете «Ведомости».

    Медведев также считает, что его слова в значительной мере отражают точку зрения большинства российских граждан. Кроме того, политик признался в некоторой степени разочарованности.

    «Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы… Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности?» – сказал он, подразумевая причины СВО.

    По мнению Медведева, при всей абсурдности ситуации, когда «наши ракеты направлены на ваши города, а ваши ракеты – на наши» и всем понятно, что нравиться подобное не может никому, «они наплевали на нашу позицию».

    «Результат известен», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы, а также заверил, что Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада. Замглавы Совбеза также отметил, что немецкие власти ведут себя как неонацисты.

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    9 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Оптимизм Украины относительно положения на фронте ослабевает по мере продвижения российских войск к ключевым оборонительным узлам в Донбассе. Под угрозой оказлись последние города из так называемого «пояса крепостей» – Славянск и Краматорск, передает CNN.

    Как отмечает телеканал, ситуация заметно ухудшилась в последние недели: украинские подразделения все чаще оказываются в невыгодном положении на разных участках фронта. По оценке аналитика американского Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед, обстановка складывается в пользу Москвы – российские ВС постепенно приближаются к Славянску и Краматорску.

    «Пояс крепостей» имеет значение для обороны не только Донбасса, но и других районов восточной и центральной Украины. Городская застройка, рельеф, автомобильные и железные дороги формируют естественный барьер перед малонаселенными равнинами на западе. Прорыв этого рубежа, указывает CNN, может позволить российским войскам наступать значительно быстрее.

    Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказала телеканалу о резком ухудшении обстановки в Краматорске за последние недели. По ее словам, удары происходят десятки раз в день, а беспилотники представляют постоянную опасность. Утром и вечером жители практически не выходят на улицы, а почти все мосты в городе разрушены. Краматорск долгое время оставался важным тыловым центром ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную приблизились к Славянску и Краматорску. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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    9 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве

    Политолог Шеслер: Николаев стал ключевым транспортным центром обеспечения ВСУ

    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Большая часть портовых и складских мощностей в Николаеве является частью разветвленной сети снабжения ВСУ. Поэтому российские удары направлены не на поражение отдельных целей, а на уничтожение всей логистической схемы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия поразила объекты ВПК, порты и грузовые терминалы в Николаевской и Одесской областях.

    «В нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения Николаев стал одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ. Морской порт практически блокирован, но грузы доставляются поездами и автомобилями. Кроме того, на складах хранится множество товаров военного и двойного назначения, которые были завезены ранее», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, расположенные в пригородах Николаева и рядом с портами логистические центры имеют огромные крытые площади. «Также под нужды ВСУ используется прилегающая территория, на которой располагались так называемые стройдворы», – напомнила спикер.

    «Склады и логистические центры имеют разветвленные подъездные пути, коммуникации, электроснабжение. Поэтому их удобно использовать для перераспределения военных грузов. При этом объекты разбросаны по пригородам Николаева. Это объясняет регулярность российских ударов. Все цели невозможно поразить за одну ночь», – заметила собеседница.

    Она также обратила внимание на то, что пораженные комплексы тесно связаны с торговыми сетями, такими как «Эпицентр» и «Метро». «Россия наносит точечные удары также и по ряду ТЦ, используемых для помощи ВСУ. Таким образом, уничтожаются не отдельные элементы схемы снабжения противника, а целые блоки», – пояснила эксперт.

    Шеслер указала, что немалая часть складских и портовых резервуаров используется для хранения топлива для ВСУ. «Бывшие маслоэкстракционные мощности, зерновые и глиноземные терминалы адаптированы под военные нужды. Это кратно увеличивает важность российских ударов по Николаеву», – считает аналитик.

    «Учитывая всю номенклатуру хранящихся там товаров и массированность российского удара, в скором времени мы увидим сокращение определенных поставок. В первую очередь это отразится на подразделениях ВСУ, находящихся на Херсонском направлении», – предположила спикер.

    «Также значимо поражение одесской портовой инфраструктуры, используемой для доставки военных грузов из-за границы», – добавила эксперт. При этом, уточнила она, заявления местных властей, что Украине грозит продовольственная катастрофа из-за российских ударов, ложны. «В стране достаточно продуктов», – резюмировала Шеслер.

    В ночь на среду Россия групповыми ударами поразила объекты украинского ВПК, морские порты и суда, а также логистические центры, работающие в интересах ВСУ. Атака была проведена высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА, говорится в канале Минобороны в Max.

    Основная часть целей располагается в Николаеве и Николаевской области. В грузовом терминале «Ника терра» было уничтожено три резервуара с ГСМ, предназначенных для ВСУ, и три хранилища с военными грузами. Также был поражен цех по производству и склад хранения БПЛА.

    Кроме того, под удар попали логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2», «Электротехника», а также складские терминалы «Диметра» и Жовтневое. Помимо этого, целью стала электроподстанция «Трихаты», снабжающая николаевские портовые мощности. В самом порту целями стали четыре резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом.

    Также объектом ударов стал идущий в Одессу сухогруз с военными товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в зоне СВО. В частности, российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.

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    9 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста

    Politico: Берлин готов передать Киеву данные об украинских мужчинах в Германии

    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии могут начать делиться с Киевом информацией об украинских мужчинах призывного возраста, проживающих на территории страны.

    Немецкое правительство рассматривает возможность передачи Киеву сведений об украинцах призывного возраста, проживающих в Германии, пишет Politico. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пояснил, что Берлин готов предоставить информацию о мужчинах с видом на жительство.

    «Мы знаем, кто здесь живет. Например, кто получает социальные пособия, или кто здесь зарегистрирован», – отметил Вадефуль.

    По его словам, на основе этих сведений украинское правительство сможет связываться с гражданами и призывать их на службу. При этом дипломат подчеркнул, что весь процесс должен проходить без принуждения.

    По данным 2025 года, около 1 млн украинских беженцев получили временный вид на жительство в Германии, среди них порядка 450 тыс. мужчин. В настоящее время около 1,17 млн взрослых украинцев находятся в странах Евросоюза под временной защитой.

    В ноябре прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского ограничить выезд молодых людей из страны. В апреле Зеленский назвал возвращение мужчин призывного возраста вопросом справедливости. В июле Евросоюз исключил мужчин призывного возраста из программы приема беженцев, однако запрет касается только новых заявителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения таких беженцев из системы временного убежища.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить молодых украинцев для службы на родине.

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    9 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва избежал столкновения с беспилотным летательным аппаратом при вылете из Молдавии в Осло, сообщил глава норвежского правительства Йонас Гар Стуре.

    Стуре сообщил об инциденте с воздушным судном украинского лидера, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. По словам норвежского премьера, инцидент произошел в среду во время вылета борта из Молдавии. Зеленский направлялся в Осло для участия в траурной церемонии прощания с королем Харальдом V.

    «Его самолет чуть не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове», – заявил премьер-министр Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии до последнего момента отказывалось подтверждать прибытие Владимира Зеленского на траурные мероприятия.

    Церемония прощания со скончавшимся монархом Харальдом V официально завершилась в крепости Акерсхус в Осло.

    В прошлом году неопознанные беспилотники уже появлялись вблизи борта Зеленского во время визита в Ирландию.

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    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

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    10 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Окруженные в Харьковской области силы ВСУ понесли потери

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения украинской армии, оказавшиеся в окружении в Харьковской области, несут потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Попавшие в окружение боевики ВСУ в Харьковской области несут серьезные потери, сказал собеседник ТАСС.

    «На великобурлукском направлении ожесточенные бои в районе Ольховатки. Российская авиация и артиллерия интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла. Бойцы «Севера» уничтожают окруженные силы противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные продолжили сужение кольца вокруг окруженных украинских формирований.

    За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 20 единиц техники при попытках прорыва.

    Внутри образовавшегося котла остаются около 1,7 тыс. боевиков.

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    10 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    Захарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
    Захарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Киев в формировании структуры кибертерроризма, руководимой НАТО и маскирующейся под телефонное мошенничество.

    «Никакие не мошенники обзванивали под видом сотрудников банков, правоохранительных органов. Опять – это слаженные украинские, под эгидой НАТО сформированные структуры, которые занимались вот таким экстремизмом, подрывом, диверсиями в отношении российских граждан. Минирования ЛЭП, которые были, как вы помните, перекрытие воды – это что такое? Это тоже элементы терроризма», – заявила Захарова ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Дипломат отметила такое явление, как кибертерроризм. По ее словам, ложные сообщения о минировании российских школ, начавшиеся с 2014 года, были не обычным мошенничеством, а спланированными экстремистскими акциями украинских сил против гражданской инфраструктуры России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова в июне говорила о том, что Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России, а также о том, что НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России.

    При этом НАТО не прислушалось к стенаниям и ядерному шантажу Зеленского.

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    9 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    NYT: Миллиардные запросы Зеленского обеспокоили европейских чиновников

    NYT: Запрос Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов удивил многих в Европе

    NYT: Миллиардные запросы Зеленского обеспокоили европейских чиновников
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно запросил у западных союзников дополнительные 27 млрд долларов для покрытия дефицита оборонного бюджета до конца текущего года.

    Неожиданный запрос президента Владимира Зеленского вызвал беспокойство среди европейских чиновников, пишет The New York Times. Ранее в этом году Европейский союз уже согласовал выделение кредита на сумму более 100 млрд долларов.

    Однако теперь Киев столкнулся с непредвиденным дефицитом оборонного бюджета. «Война объективно стала дороже», – заявила украинский специалист по внешней политике Елена Прокопенко.

    Запрос на дополнительные средства удивил многих в Европе. В частных беседах некоторые дипломаты выражают сомнения в эффективности расходования выделяемых денег. По словам главы парламентского комитета по бюджету Роксоланы Пидласы, военные расходы выросли более чем на 17% за первые восемь месяцев 2026 года.

    Европейские чиновники пытаются выяснить причины возникновения дефицита и возможные пути его покрытия. Зеленский предложил ускорить выплату ранее одобренного кредита, который изначально планировалось распределить равными частями на 2026 и 2027 годы. Однако это может привести к нехватке средств в будущем.

    Киев также призывает Евросоюз использовать замороженные российские активы, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако Бельгия и другие страны опасаются, что такой шаг спровоцирует финансовый кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз досрочно перевести 10 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета.

    Руководство Еврокомиссии пообещало ускорить выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.

    Весной текущего года нехватка средств в украинской оборонной сфере составляла 19,6 млрд евро.

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    9 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

    Ушаков: Переговоры по Украине могут продолжиться в Абу-Даби

    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил продолжения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ушаков допустил вероятность возобновления диалога по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». По его словам, контакты между сторонами сохраняются, и сейчас обсуждается возвращение к переговорному процессу.

    «Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате. …Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – рассказал политик в интервью.

    Ранее зимой в столице Объединенных Арабских Эмиратов уже проходили трехсторонние консультации с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату урегулирования ситуации на Украине.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на вовлечение в мирный процесс Москвы, Киева и Вашингтона.

    Зимой делегации трех стран по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить диалог.

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    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

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    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    9 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Белый дом опроверг сообщения о смене переговорщиков по Украине

    Белый дом опроверг статью FT о смене переговорщиков по Украине

    Белый дом опроверг сообщения о смене переговорщиков по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Информация о возможных изменениях в составе команды представителей, занимающихся переговорами с Россией и Украиной, не соответствует действительности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    Келли опровергла сообщения СМИ о перестановках в команде переговорщиков, передает ТАСС. «Эта история, приписываемая анонимным источникам низкого уровня, не имеющим ни малейшего представления, о чем они говорят, совершенно не соответствует действительности. Никаких подобных разговоров не ведется», – написала она в социальной сети.

    По ее словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, продолжают активно работать над мирным соглашением. Они пользуются полным доверием главы государства в ведении дипломатического процесса от лица Соединенных Штатов.

    Келли также назвала ложным утверждение журналистов о том, что Белый дом отказался комментировать ситуацию. Она уточнила, что материал был опубликован еще до того, как газета направила официальный запрос в пресс-службу администрации.

    «Прискорбно, что Financial Times превратилась в газетенку левого толка, совершенно не заинтересованную в том, чтобы сообщать верную информацию», – заявила Келли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times допустило изменение состава американских переговорщиков по Украине.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме текущего года.

    До этого президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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