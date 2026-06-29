Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России

Tекст: Дарья Григоренко

НАТО приступило к реализации нового проекта по разработке перспективных систем вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, заявила Захарова, сообщает официальный канал МИР России в Max. По ее словам, соответствующий тендер опубликован на официальных интернет-ресурсах структур Североатлантического альянса, включая его представительство на Украине.

Как отметила дипломат, из опубликованных материалов следует, что новые разработки предназначены прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины и рассчитаны на их оперативное применение в ходе конфликта.

«Из пояснений недвусмысленно вытекает, что соответствующие оружейные разработки задумываются прежде всего в интересах ВСУ с явным прицелом на их скорейшее задействование для реализации конкретных и весьма амбициозных боевых задач, которые Киев при активной поддержке стран НАТО безуспешно пытается решать в ходе текущего конфликта с Россией», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, проект реализуется Командованием НАТО по трансформации при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования, который «открыто позиционируется в качестве "элемента командной структуры" Североатлантического блока».

Как указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, среди направлений разработки – создание средств поражения, предназначенных для массированных ударов по российской авиационной инфраструктуре. «Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», – заявила она.

Захарова также обратила внимание на требования, предъявляемые к перспективным системам вооружений. По ее словам, разработчикам предлагается обеспечить «полную автономность» платформ, их способность сохранять боевую устойчивость при блокировке навигационных сигналов, а также интегрировать элементы искусственного интеллекта, включая наведение на цели. При этом, как отметила дипломат, допускается отсутствие «непрерывного человеческого контроля» над средствами поражения, а дальность их применения «фактически не ограничивается».

По оценке представителя МИД, опубликованные сведения свидетельствуют об углублении военно-технического взаимодействия между Киевом и Североатлантическим альянсом. «В целом приведенные факты укладываются в уже известную общую картину. Набирает обороты поступательная интеграция деятельности командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в части совместного поиска, разработки и внедрения боевых решений для применения против России при одновременном сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса», – заявила Захарова. Она добавила, что страны НАТО «по сути обеспечивают Киеву стратегический тыл».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс совместно с Киевом предложил разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для выведения из строя российских аэродромов.

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