Конгрессвумен США Мейс предложила вернуть смертную казнь в Вашингтоне

Tекст: Антон Антонов

В США в 23 штатах смертная казнь отменена, еще в трех действует мораторий на ее применение, тогда как нынешняя администрация Белого дома выступает за расширение использования высшей меры для самых тяжких преступлений, передает РИА «Новости».

«Я представляю законопроект о восстановлении смертной казни в округе Колумбия. Этот законопроект возвращает высшую меру наказания в столицу нашей страны за самые тяжкие преступления», – сообщила Мейс в X.

По словам Мейс, ее законопроект предусматривает возвращение смертной казни за убийство, терроризм, убийство сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, сексуальное насилие над детьми, а также за продажу несовершеннолетним смертоносных наркотиков. Она напомнила, что в Вашингтоне высшая мера наказания была отменена в 1980 году и более 46 лет остается под запретом.

Мейс заявила, что из-за этого, по ее мнению, преступники избегают платить «подлинную цену справедливости» и добавила, что столица США не должна быть местом, где за самые ужасные преступления назначают наказания мягче максимально разрешенных законом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью Белый дом заявил о подписании указа, разрешающего применение смертной казни в некоторых судебных процессах в Вашингтоне, округ Колумбия.

В январе 2025 года Белый дом издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне и обеспечении штатов препаратами для смертельных инъекций.

В апреле 2026 года Минюст США принял решение упростить процедуры смертной казни и расширить перечень допустимых методов, включив в него расстрельную команду.