Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
«Северяне» уничтожили украинские склады и цех БПЛА у Чернигова
В окрестностях Чернигова группировка российских войск «Север» уничтожила несколько складов украинских беспилотников и цех по их сборке.
«В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки украинских военнослужащих, мобилизованных с хроническими заболеваниями. Высока вероятность, что большинство из них поступают в учреждениях здравоохранения из одного из основных учебных центров ВСУ – «Десна», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении штурмовики группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь региона. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Сум, Шостки, Глухова и других населенных пунктов.
В Сумском районе зафиксировано продвижение «Северян» на 19 участках до 300 метров.
«Украинские спецслужбы активно и безуспешно пытаются вербовать пенсионеров приграничных районов Сумской области. В частности, при поддержке СБУ были увеличены тиражи региональных печатных изданий Ахтырского района, которые развозятся по селам, содержат ложь о «военных преступлениях» ВС РФ и являются при этом единственным источником информации для многих жителей. В дальнейшем с пожилыми людьми проводятся первичные беседы о необходимости «борьбы с российскими войсками» после освобождения населенного пункта Россией», – говорится в сообщении.
В Харьковской области российские силы расширяют полосу безопасности, нанося удары по позициям ВСУ в районах Харькова, Волчанска и других населенных пунктов.
На Волчанском направлении российские штурмовики продвинулись на семи участках до 400 метров.
Попытка прорыва украинской нацгвардии между Терновой и Рубежным была пресечена комплексным огневым поражением.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж в учебном центре «Десна» Черниговской области.
Также неизвестные лица похитили сотни единиц стрелкового оружия из этого учреждения.
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