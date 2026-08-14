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США продолжили обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16
Вашингтон не прекращает тренировки военнослужащих ВСУ, обучая их управлению F-16, а также использованию различных видов бронетехники и артиллерийских систем, говорится в докладе Пентагона и госдепартамента.
Соединенные Штаты продолжают проводить обучение украинских военных, в том числе пилотированию американских F-16, переданных Киеву Западом, передает ТАСС.
Об этом говорится в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.
Кроме того, американские инструкторы обучали военнослужащих ВСУ использованию и обслуживанию бронемашин Bradley, бронетранспортеров Stryker и реактивных систем залпового огня HIMARS.
За отчетный период подготовку прошли 575 украинских военных на объектах в Германии, Испании, Польше, Румынии, США и на Украине.
Это примерно на 28,6% меньше, чем в предыдущем квартале. В мае 2025 года госдепартамент США одобрил контракт с Украиной на сумму около 311 млн долларов по обучению эксплуатации и обслуживанию F-16. Точное количество переданных Киеву истребителей официально не раскрывается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года американские военные продолжили подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16.
Пилоты-ветераны из США и Нидерландов обучают летчиков ВСУ управлению этими боевыми машинами. В мае прошлого года американские власти согласовали контракт на обслуживание переданной Киеву авиационной техники.