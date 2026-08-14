Уехавший в США Илья Лагутенко заработал миллионы в России

Российская компания эмигрировавшего Ильи Лагутенко заработала 39 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Музыкальная компания основателя коллектива «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко принесла в прошлом году почти 39 млн рублей чистой прибыли. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус», передает «РИА Новости». Сам артист окончательно покинул Россию еще в 2022 году и переехал в США.

Фирма «Лагуна» занимается организацией творческих мероприятий, продюсированием, а также продажей музыкальных записей. Музыканту принадлежит девять процентов акций предприятия. Остальной долей владеют мать и отчим певца – Елена и Федор Кибиткины.

Выручка организации на конец 2025 года составила 44,7 млн рублей. При этом чистая прибыль увеличилась на 23,6 млн рублей по сравнению с показателями 2024 года. Тогда общая выручка компании оценивалась в 19,7 млн рублей.

Ранее журналисты выяснили, что Лагутенко начал восстанавливать свой калифорнийский дом. Здание было уничтожено сильными лесными пожарами в начале 2025 года. Группа «Мумий Тролль», бессменным лидером которой является артист, была основана во Владивостоке в 1983 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе этого года Илья Лагутенко организовал гастроли в Европе и США для финансирования ремонта жилья в Калифорнии. Особняк музыканта в Лос-Анджелесе сгорел в прошлом году во время сильных лесных пожаров.

После переезда за границу группа «Мумий Тролль» отказалась от предложений о частных концертах в России.