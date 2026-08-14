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Уехавший в США Илья Лагутенко заработал миллионы в России
Российская компания эмигрировавшего Ильи Лагутенко заработала 39 млн рублей
Принадлежащая лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко фирма «Лагуна» значительно увеличила финансовые показатели, несмотря на отъезд музыканта за границу.
Музыкальная компания основателя коллектива «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко принесла в прошлом году почти 39 млн рублей чистой прибыли. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус», передает «РИА Новости». Сам артист окончательно покинул Россию еще в 2022 году и переехал в США.
Фирма «Лагуна» занимается организацией творческих мероприятий, продюсированием, а также продажей музыкальных записей. Музыканту принадлежит девять процентов акций предприятия. Остальной долей владеют мать и отчим певца – Елена и Федор Кибиткины.
Выручка организации на конец 2025 года составила 44,7 млн рублей. При этом чистая прибыль увеличилась на 23,6 млн рублей по сравнению с показателями 2024 года. Тогда общая выручка компании оценивалась в 19,7 млн рублей.
Ранее журналисты выяснили, что Лагутенко начал восстанавливать свой калифорнийский дом. Здание было уничтожено сильными лесными пожарами в начале 2025 года. Группа «Мумий Тролль», бессменным лидером которой является артист, была основана во Владивостоке в 1983 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе этого года Илья Лагутенко организовал гастроли в Европе и США для финансирования ремонта жилья в Калифорнии. Особняк музыканта в Лос-Анджелесе сгорел в прошлом году во время сильных лесных пожаров.
После переезда за границу группа «Мумий Тролль» отказалась от предложений о частных концертах в России.