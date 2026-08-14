Грузинская оппозиция раскритиковала поставку бензина в Абхазию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Лидер радикальной оппозиции Николоз Гварамия заявил, что за поставкой, которую осуществила частная компания «Солидус» в соответствии с действующими в Грузии по «Закону об оккупированных территориях» регуляциями, «стоят темные дела правительства».

По его словам, данная поставка отражает «схему помощи России в обходе западных санкций, и «Грузинская мечта» получит за это невиданную доселе реакцию Запада».

Экс-президент Грузии, осужденный на длительный срок гражданин Украины Михаил Саакашвили считает, что бензин может быть передан расквартированным в Абхазии военным РФ.

14 августа отмечается годовщина начала вооруженного конфликта грузин и абхазов. В последние годы Тбилиси активизировал проекты гуманитарной помощи Абхазии, в частности по линии здравоохранения и образования.

Сам глава «Солидуса» Георгий Арвеладзе заявил, что поставка трехсот тонн бензина через автомобильный мост на реке Ингури была первой после завершения конфликта, а до этого его предприятие, имеющее специальный статус для поставок в Абхазию и Южную Осетию, направляло сельскохозяйственную и пищевую продукцию.

Бензин был закуплен в Грузии, куда он был ввезен из Европы. По словам Георгия Арвеладзе, он предназначался для грузин Гальского района Абхазии.