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Грузинская оппозиция раскритиковала поставку бензина в Абхазию
Радикальная грузинская оппозиция подвергла резкой критике поставку партии бензина в Абхазию, которая была осуществлена впервые после завершения вооруженного конфликта 1992-1993 годов, в основном из гуманитарных соображений в помощь грузинскому населению сопредельного с западной Грузией Гальского района, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Лидер радикальной оппозиции Николоз Гварамия заявил, что за поставкой, которую осуществила частная компания «Солидус» в соответствии с действующими в Грузии по «Закону об оккупированных территориях» регуляциями, «стоят темные дела правительства».
По его словам, данная поставка отражает «схему помощи России в обходе западных санкций, и «Грузинская мечта» получит за это невиданную доселе реакцию Запада».
Экс-президент Грузии, осужденный на длительный срок гражданин Украины Михаил Саакашвили считает, что бензин может быть передан расквартированным в Абхазии военным РФ.
14 августа отмечается годовщина начала вооруженного конфликта грузин и абхазов. В последние годы Тбилиси активизировал проекты гуманитарной помощи Абхазии, в частности по линии здравоохранения и образования.
Сам глава «Солидуса» Георгий Арвеладзе заявил, что поставка трехсот тонн бензина через автомобильный мост на реке Ингури была первой после завершения конфликта, а до этого его предприятие, имеющее специальный статус для поставок в Абхазию и Южную Осетию, направляло сельскохозяйственную и пищевую продукцию.
Бензин был закуплен в Грузии, куда он был ввезен из Европы. По словам Георгия Арвеладзе, он предназначался для грузин Гальского района Абхазии.