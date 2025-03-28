Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Группа «Мумий Тролль» отказалась от концертов в России
Группа «Мумий Тролль» отказалась выступать в России после отъезда за границу
После переезда за границу группа «Мумий Тролль» отвергла все предложения по выступлениям в России, несмотря на высокие гонорары и условия, включавшие оплату всех расходов и специальные требования в райдере.
Как пишет «Комсомольская правда», группа «Мумий Тролль», переехавшая за границу, отказывается от предложений выступать в России. Ранее лидер группы Илья Лагутенко соглашался на концерты в стране за гонорар 8,5 млн рублей, при этом половину суммы забирал он сам.
В райдере группы значился широкий перечень требований, включая оплату перелета, передвижения, питания и проживания. Музыканты также настаивали на суточных в размере 100 евро и наличии пива на площадке, а также запрете на фото вместе с охраной и персоналом.
Несколько агентств по организации мероприятий подтвердили, что после переезда за границу «Мумий Тролль» категорически отказывается от любых предложений о частных концертах в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дума Владивостока не получала официальных обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина города, несмотря на попытки некоторых горожан инициировать процесс.
Ранее пожар уничтожил один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, расположенный в районе Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом.
Сообщалось, что Лагутенко планирует провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома стоимостью 700–800 тыс. долларов.