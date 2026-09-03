Путин объяснил высокие цены на яблоки на Дальнем Востоке

Путин назвал развитие теплиц способом снизить цены на Дальнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Разница в стоимости продуктов питания на Дальнем Востоке и в других регионах России объясняется местными особенностями, передает РИА «Новости».

Выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер подчеркнул, что в макрорегионе рыба стоит дешевле, а фрукты – дороже.

«Сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь и в Ростове, – наверное, в Ростове подешевле. Потому что там легче производить и везти никуда не надо – съесть на месте», – отметил глава государства.

Для снижения цен на продукты питания в регионе необходимо развивать тепличное хозяйство, добавил президент. Кроме того, он обратил внимание на важность строительства новых энергетических мощностей, что позволит снизить стоимость электроэнергии и, как следствие, удешевить местную продукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов.

Весной вице-премьер Юрий Трутнев удивился стоимости одного яблока на Чукотке в 300 рублей.

В прошлом году глава государства потребовал обеспечить жителей всех субъектов страны рыбной продукцией по доступным ценам.